Alcaldía Cuauhtémoc es responsable de garantizar medidas de protección civil en obras privadas: Inti Muñoz.

El Secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, presentó un informe detallado sobre el colapso del inmueble ubicado en la Avenida Tlalpan 124, colonia Tránsito. Durante su intervención, el funcionario clarificó la distribución de competencias respecto a la vigilancia de las obras y demoliciones de carácter particular en la capital.

Muñoz Santini explicó que, conforme al marco legal, las alcaldías son las instancias encargadas de recibir las manifestaciones de construcción y demolición, así como de ejercer las funciones de verificación administrativa. En este sentido, subrayó que correspondía a la Alcaldía Cuauhtémoc supervisar que los trabajos privados en dicho inmueble —el cual presentaba daños desde el sismo de 2017— contaran con los tapiales, protecciones y protocolos de seguridad necesarios para evitar incidentes.

Respecto al deslinde de responsabilidades técnicas, el secretario aseveró: “En este sentido, al tratarse de una obra de particulares y con recursos privados, la ejecución y responsabilidad de los trabajos depende de los mismos”. No obstante, reiteró que la omisión en la vigilancia de estas labores es una facultad que la alcaldía debió ejercer puntualmente en el ámbito de sus atribuciones.

El titular de Vivienda contrastó este suceso con el historial de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la cual ha llevado a cabo numerosas demoliciones de edificios de alto riesgo bajo estrictos protocolos de seguridad pública y sin incidentes de esta naturaleza. Precisó que, mientras las intervenciones del Gobierno de la Ciudad de México son directas y garantizadas, las obras privadas requieren una fiscalización rigurosa por parte de los gobiernos locales de cada alcaldía.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de realizar una investigación transparente para determinar el cumplimiento de la normatividad, mientras se mantiene el acompañamiento a las familias afectadas por este lamentable suceso ocurrido en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

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JVR