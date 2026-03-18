Clima CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por baja temperatura HOY 19 de marzo

Este 19 de marzo se esperan lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en los estados ubicados al centro, oriente, sur y sureste del país, así como lluvias puntuales fuertes en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 41 modificará sus características, por lo que se registrará un ascenso gradual en la temperatura al noreste, oriente, centro y sureste del país.

Sin embargo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del jueves.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativa 19 de marzo ı Foto: SMN

Alcaldías de CDMX con alerta por frío

De acuerdo con el SMN, se tiene previsto que por la mañana de este jueves el cielo esté despejado con presencia de bruma y ambiente fresco, mientras que por la tarde el ambiente será cálido.

Pese a esto, se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas en las zonas del Estado de México, mientras que para la capital no se pronostican lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que en la alcaldía Tlalpan se registrarán temperaturas bajas de 1 a 3 grados celsius con heladas este 19 de marzo, desde las 01:00 hasta las 08:00 horas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PBJs658ssV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

Mientras que emitió alerta amarilla para cinco alcaldías en las que la temperatura será de 4 a 6 grados celsius desde las 01:00 hasta las 08:00 horas de este jueves:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Alerta por baja temperatura ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Ante las bajas temperaturas se recomienda proteger a niños, niñas, personas de la tercera eda y ebarazadas, usar crema hidratante para proteger la piel del frío, y abrigarse adecuadamente.

También se recomienda resguardas a las mascotas del frío y no dejarlas en la interperie, mantener una ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores o chimeneas, y evitar cambios bruscos de temperatura.

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