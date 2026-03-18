CNTE marcha en CDMX; sigue la cobertura de lo más importante EN VIVO

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante marcha en imagen de archivo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a concentrarse desde las primeras horas en el Zócalo de la Ciudad de México, donde instalaron casas de campaña como antesala de la marcha convocada para este 18 de marzo.

La movilización está prevista para partir desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, donde se instalará un plantón como parte de un paro de 72 horas. El contingente avanzará por vialidades clave como Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo.

Los manifestantes exigen, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios en materia educativa, en una jornada que se prevé con alta participación y afectaciones a la circulación.

09:00 horas

Manifestantes de la CNTE comienzan a conglomerarse en la cercanía del Ángel de la Independencia, desde donde se prevé de inicio la movilización.

En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, comienza de igual forma la llegada de manifestantes para el plantón previsto.

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LMCT