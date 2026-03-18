Echan a 53 por reprobar test de confianza de Invea

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) despidió en 2025 a 53 de los 300 verificadores que tenía porque reprobaron exámenes de control de confianza, informó su director Jorge Esquinca Montaño.

De acuerdo con lo señalado, esta cifra representa 17 por ciento del total del personal encargado de labores de verificación; el responsable de aplicar la evaluación fue el Centro de Control de Confianza, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“El año pasado se concluyeron los exámenes de control de confianza. Como se notificó, fueron retirados 53 elementos de los 300 verificadores que tenemos, es decir, 17 por ciento, debido a que el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no los consideró probatorios”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Objetivos prioritarios Capturan a La Guasona y al Rommi

El funcionario indicó que, tras estas bajas, ya se emitió una nueva convocatoria para cubrir las vacantes, por lo que está en marcha el proceso de contratación y evaluación de nuevos perfiles.

Asimismo, subrayó que este procedimiento forma parte de un mecanismo recurrente para depurar y fortalecer las áreas de verificación en la capital.

“Esto ocurre cada año, ya lo habíamos notificado, y es un tema que abona a la legalidad y a la certeza para la ciudadanía”, sostuvo Esquinca Montaño.

Mencionó esto después de que en conferencia de prensa la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que en su demarcación no hay suficientes verificadores del Invea.