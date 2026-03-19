Bloqueos CNTE hoy 19 de marzo: Sigue los momentos más destacados EN VIVO

Marcha de la CNTE el 18 de marzo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este 19 de marzo una jornada de movilizaciones en la Ciudad de México como parte de su paro de 72 horas, generando bloqueos en puntos clave de la capital.

Estas acciones ocurren luego de las protestas registradas el miércoles, cuando integrantes del magisterio avanzaron hacia el Zócalo e instalaron un plantón, intensificando sus medidas de presión.

Para este jueves 19 de marzo, la convocatoria señala cierres en avenidas principales como Paseo de la Reforma y Bucareli, donde se reporta presencia constante de manifestantes.

10:00 horas

La línea 7 del Metrobús presenta afectaciones debido al bloqueo por parte de la CNTE. De acuerdo con información oficial, las estaciones que se encuentran sin servicio van desde Hidalgo a Hamburgo.

#PrecauciónVial | Bloqueo en el cruce de Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente, inmediaciones de la Torre del Caballito. #AlternativaVial Av. México-Tenochtitlán, Circuito Interior, Eje Central y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/HoWLILD4wE — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 19, 2026

09:30 horas

Inicia el bloqueo por parte de integrantes de la CNTE. Al momento se encuentran a la altura de Rosales.

Como alternativa vial puedes usar: Avenida México - Tenochtitlán, Circuito Interior, Eje Central y Eje 1 Norte.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde Violeta, por manifestantes a la altura de Rosales. #AlternativaVial Av. México-Tenochtitlán, Circuito Interior, Eje Central y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/eyvl5ACoEU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 19, 2026

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LMCT