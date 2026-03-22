Mueren tres perritos por incendio en San Juan de Aragón, GAM; rescatan a una mujer

Un incendio en un domicilio en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A Madero, dejó tres perritos muertos, mientras que otros dos, además de una mujer, fueron rescatados.

Alrededor de las 06:00 horas de este domingo, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que había tomado reporte del incendio en la citada colonia, por lo que acudía al lugar de los hechos para atender el incidente.

Así, ocho horas después, aproximadamente a las 14:00 horas, el Cuerpo de Bomberos informó que había logrado la extinción del fuego, el cual, aseguró, afectó a un domicilio y un vehículo.

Remarcó que logró el rescate de dos mascotas de compañía, aunque no dio más detalles de la causa del incendio, ni de otras bajas a causa del siniestro.

Informamos que en el lugar se encontró quemando un domicilio y un auto particular en su totalidad, rescatando 2 mascotas de compañia. #ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/oPRdsbSlwk — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 22, 2026

No obstante, medios locales informaron que, a causa de este incendio, fallecieron también otros tres perritos.

Además, se informó que se logró rescatar a una mujer, si bien no se dieron más detalles de su identidad, ni de otras personas que podrían haber estado ocupando el inmueble cuando comenzó el incendio.

Se desconocen las causas del incendio, o si hubo otras personas afectadas.

Varios incendios azotan la capital este domingo

Al mismo tiempo que se atendió el incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero este domingo, otros siniestros similares se registraron en otros puntos de la Ciudad de México.

El primero se registró en la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco, donde, a causa de la acumulación de grasa en la parrilla de un restaurante, se registró un flamazo.

Por estos hechos, se evacuó a 130 personas, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una mujer por crisis nerviosa, sin ameritar traslado a un hospital.

Servicios de emergencia laboraron en Palestina y Egipto, col. Claveria, @AzcapotzalcoMx, donde se registró un flamazo por acumulación de grasa en la parilla de un restaurante al interior de Parque Plaza Clavería.



Como medida de prevención se evacuó a 130 personas. Paramédicos de… pic.twitter.com/4UDADKlNz5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 22, 2026

Posteriormente, en la colonia San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan, se registró un incendio en un inmueble con techumbre de lámina. Elementos de seguridad controlaron el fuego, retiraron un cilindro con fuga en la válvula y atendieron a cuatro mujeres y un menor, afectados por la inhalación de humo.

En Emiliano Zapata y Clavel del Norte, col. San Pedro Mártir,@TlalpanAl, se registró un incendio en un inmueble con techumbre de lámina.@Bomberos_CDMX controlaron y sofocaron el fuego; se retiró un cilindro de 10 kg con fuga en la válvula. Paramédicos de la #UGIRPC atienden a… pic.twitter.com/oJ7msvMIpU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 22, 2026

Autoridades capitalinas recordaron a la ciudadanía la importancia de tomar precauciones para evitar incendios.

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