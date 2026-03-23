Ciudad de México albergará el Foro Urbano Mundial WUF14 en 2028

En 2028, la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial (WUF14), un evento organizado cada dos años desde 2001 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su programa Hábitat, con el objetivo de debatir el futuro de las ciudades. El encuentro reúne a actores políticos, dirigentes de gobiernos locales, miembros de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recibirá este evento en el cuarto año de su administración al frente de la capital. Destacó que se trata de una oportunidad para crear alianzas sólidas entre ciudades y naciones , con miras a consolidar en las próximas décadas a la Ciudad de México como una capital social.

Durante la presentación, aseveró que la elección de la capital del país responde a su modelo de planeación urbana, al señalar que “está es una [ciudad] que no se hace a espaldas de la gente”.

“La decisión de ONU Hábitat no es solo la selección de una sede, estoy segura que en esta decisión tuvo que ver con una apuesta por demostrar que las grandes metrópolis del Siglo XXI pueden ser el camino para construir ciudades de derechos, prósperas… y la relevancia internacional de la Ciudad de México” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Vivienda social y sistema de cuidados, temas previstos para el WUF14

Sobre los temas que se abordarán, la Jefa de Gobierno adelantó que estarán la vivienda social, así como la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que enviará al Congreso capitalino y que, aseguró, “contribuirá a detener la gentrificación” .

También se contempla discutir el sistema de cuidados que se impulsa en la capital a través de las Utopías, Pilares, becas y apoyos económicos.

“Para ello [la instalación de la WUF14] se va a instalar un comité promotor compuesto de academia, organismos internacionales, instituciones de organización civil, distintos niveles de gobierno y demás”, dijo.

La última edición del foro, WUF12, se realizó en El Cairo, Egipto, y contó con la participación de 25 mil personas entre ponentes, asistentes y miembros organizadores.

En este contexto, Brugada Molina subrayó que las ciudades deben aliarse por la paz y la soberanía de los pueblos, en referencia a conflictos internacionales como los de Rusia y Ucrania, así como los relacionados con Israel, Estados Unidos e Irán.

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cehr