Entrega Brugada primera de 100 Utopías; refleja “nuevo urbanismo social”

LA JEFA de Gobierno, ayer, en la inauguración de la Utopía de Iztacalco

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la primera de 100 Utopías en la alcaldía Iztacalco, la cual tuvo una inversión de 180 millones de pesos.

Rodeada de integrantes de su Gabinete, así como de diputados locales y federales, y uno que otro de oposición, como Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, la mandataria puso en marcha la primera sección de la Utopía de las Infancias, la cual consta de 80 mil metros cuadrados, mientras que la segunda, de la que no hay fecha de apertura, mide 40 mil metros cuadrados.

Clara Brugada sale del temazcal de la Utopía de las Infancias, inaugurada ayer. ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

El Dato: Hoy inician las inscripciones para las clases de natación, por lo que el Gobierno capitalino entregará a los primeros 500 menores el equipo, de manera gratuita.

“Esta Utopía es una expresión concreta de la ciudad del cuidado. Aquí el cuidado deja de ser invisible, aquí deja de recaer el cuidado en los hogares y principalmente en las mujeres y se convierte en una política pública.

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Menores practican natación en la alberca semiolímpica de la Utopía, ayer. ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

“Hoy abrimos la puerta de la ciudad que comienza a saldar deudas históricas, donde la justicia territorial se hace realidad y donde el acceso al bienestar, a la cultura, al deporte y a los cuidados ya no dependen sólo del lugar donde se vive”, resaltó Brugada Molina.

Jóvenes e infantes practican bicicleta y patines en la pista especial. ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

Al llegar al poder, en 2024, la morenista prometió la construcción de 100 Utopías en las 16 alcaldías para acercar el deporte, las artes, la cultura, la ciencia, la salud, entre otras disciplinas a la ciudadanía.

Una banda toca canciones para niños en el foro al aire libre. ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

En octubre de 2025, las autoridades capitalinas anunciaron que este espacio sería inaugurado en enero de 2026, pero abrió ayer la primera parte.

El titular de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, rechazó que haya habido un retraso, pues consideró que sólo fue un tema de logística y agenda.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

83 mil habitantes de la ciudad serán beneficiados con la obra

“No existe tal retraso, las Utopías llevan su proceso constructivo y, simplemente, por temas de logística y agenda se decidió que fuera en marzo”, dijo a La Razón. Hasta la semana pasada aún se hacían trabajos para tener listo el lugar, como los murales que adornan el auditorio.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

La Utopía Mixiuhca, con la que se prevé beneficiar a 83 mil habitantes de 23 colonias de Iztacalco, cumple con lo dictado por la Jefa de Gobierno, pues impulsa el sistema de cuidados, por ejemplo, con un centro de cuidados y desarrollo infantil y una sala de infancia.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

En el lugar también hay una Casa de las Siemprevivas para el desarrollo integral de las mujeres y un área para la atención a la diversidad sexual; consultorios generales, uno odontológico y uno de ginecología, un laboratorio clínico y mastógrafo, así como un área de hidroterapia para personas con discapacidad.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

“Sí nos hacía falta (en espacio para personas con discapacidad), porque no hay lugar para ellos, uno a donde acudan a alguna terapia o a natación”, dijo a este diario Érika Robles Hernández, quien llevó a su hijo Brayan, a la hidroterapia.

213 nuevos árboles fueron plantados para este espacio para los vecinos

Decenas de personas hicieron filas, además, para usar otros espacios, como las jaulas de bateo, el kartódromo, el minigolf y las pistas de bicicletas BMX. Otros se formaron para comprar frutas y verduras en la tienda Campo y Ciudad, y algunos, tortillas con maíz de Tlalpan.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

“Están más económicos los precios que en el mercado. Pienso venir para mi despensa”, comentó Estela Giménez, quien compró limones, los cuales estaban en 18 pesos el kilo. Otros productos son fresas, en 25 pesos la canasta y la manzana, en 39 pesos el kilo.

Brugada Molina destacó que con la Utopía de las Infancias se inaugura el primer Sistema de Educación Inicial del país para atender a menores de edad desde su nacimiento hasta los 3 o 4 años con un sistema de educadoras y educadores.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

“Queremos entonces, que en esta Ciudad de México llegue el momento en que se pueda decir con orgullo y sin reservas: yo vivo donde existe la Utopía. Y que esta frase no sólo sea simbólica, sino real, que signifique vivir en un lugar con derechos, con dignidad, con oportunidades y con comunidad, donde el medioambiente sea parte fundamental de la vida en esta ciudad”, mencionó.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, destacó en entrevista la recuperación del espacio público para este proyecto y aclaró que habrá otras seis Utopías en la demarcación.

Si bien no se especificó cuándo estará lista la segunda etapa del proyecto, que incluirá la ciudad de las infancias, un jardín sensorial, robótica, entre otros espacios, Brugada Molina estimó que después de Semana Santa se inaugure una segunda Utopía, ahora en Azcapotzalco.

Aspectos de la inauguración de la Utopía en Iztacalco ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

La promesa del Gobierno es entregar 16 Utopías cada año del actual sexenio, pero sólo ha abierto la de Iztacalco.

Al respecto, Luviano Basulto afirmó que el proyecto sigue en pie. “No nos rajamos”, sentenció.

REVERDECEN EL ESPACIO. Desde el inicio de las obras de la Utopía de las Infancias, vecinos y vecinas protestaron en contra de ésta, pues, entre otros reclamos, acusaron la tala de árboles.

Durante la inauguración, Basulto Luviano mencionó que este nuevo espacio tiene 48 mil 500 metros cuadrados de áreas verdes, lo que incluye 55 mil 500 árboles y 213 nuevos árboles.

Al respecto, Paz Reyes aclaró a este diario que el planteamiento nunca ha sido talar árboles en este espacio ni en Iztacalco, sino reforestar la zona.

“Hemos sembrado cerca de mil 300 árboles extras aquí en la Magdalena Mixiuhca, tenemos una campaña de reforestación del lugar y este año pensamos sembrar otros mil y así, poco a poco, hasta que esta Magdalena Mixiuhca vuelva a ser otro pulmón de esta ciudad y conservarlo”, afirmó la alcaldesa.