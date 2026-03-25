Clima CDMX HOY: Estas son las alcaldías con alerta por frío este 26 de marzo

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN) para este 26 de marzo el cielo de la capital estará despejado con bruma por la mañana, por lo que el ambiente será fresco en la región.

Asimismo, se espera que el clima sea frío con posibles bancos de niebla en las zonas altas del Estado de México. Mientras que en la tarde se espera que el ambiente sea de templado a cálido, con el cielo medio nublado a nublado.

Se tiene probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros con descargas eléctricas en el Edomex, mientras que en la Ciudad de México no se pronostican lluvias para este jueves.

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Se espera que la temperatura máxima estimada en la Ciudad de México sea de entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima estimada es de 8 a 10 grados Celsius.

Pronóstico meteorológico en las Ciudades de la Megalópolis ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por frío el 26 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió una alerta por bajas temperaturas este jueves 26 de marzo para seis alcaldías de la capital, con alerta amarilla en 5 y alerta naranja en 1.

Las alcaldías con alerta amarilla desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas de este jueves por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Xochimilco

Alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX este 26 de marzo ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Mientras que la alcaldía Tlalpan tiene alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados Celsius con heladas a partir de las 00:00 horas hasta las 08:00 horas de este jueves.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/X5jmBOdz9Q — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026

Clima México 26 de marzo

De acuerdo con el SMN, este jueves se espera que se registren lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en los estados ubicados en el occidente, centro, sur y sureste del país; incluyendo la península de Yucatán.

Se espera que en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se registren temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del jueves.

Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Michoacán.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 26 de marzo ı Foto: SMN Conagua

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