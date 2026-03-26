Recuperan 25 individuos en fosa común del Panteón Civil de Dolores

La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que durante la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Dolores fueron hallados 25 individuos y mil 389 fragmentos y micro fragmentos óseos.

Por medio de un comunicado la dependencia local detalló que las labores de búsqueda se llevaron a cabo entre el 17 y el 25 de marzo en la ínea 2BIS Fosa 26. El material encontrado fue trasladado al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis e identificación.

“Con la conclusión de esta segunda fase, a través del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, se han recuperado 50 individuos en total. La primera fase, realizada del 18 al 27 de noviembre de 2025, permitió la recuperación de 25 individuos, de los cuales se han logrado 5 identificaciones, 6 individuos más cuentan con hipótesis de identidad”, detalla el comunicado en conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

En la sesión de hoy del #GabineteDeBúsqueda revisamos los buenos resultados de la segunda fase del Plan de recuperaciones controladas en el Panteón Dolores.



Junto a la Fiscal @BerthaAlcalde y el comisionado @LuisGoneg, fortalecemos la coordinación institucional para seguir… pic.twitter.com/OKCErlraOj — César Cravioto (@craviotocesar) March 26, 2026

Sobre los mil 389 fragmentos y micro fragmentos óseos hallados, las autoridades aclararon que “no corresponden, necesariamente, a las personas inhumadas en este espacio, donde se han realizado inhumaciones y exhumaciones durante más de 20 años, lo que explica la presencia de estos materiales”.

La Comisión de Búsqueda detalló durante la jornada se permitió a las familias tener acceso a la zona de excavación como observadoras, acompañadas por un “experto independiente en antropología nominado por uno de los colectivos” que acudieron al sitio.

Aseguraron que se continúa trabajando por que la búsqueda se realice junto con las familias y con transparencia del proceso.

Este martes 17 de marzo dio inicio la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en la Línea 2BIS Fosa 26 del Panteón Civil de Dolores.

Los trabajos, que se extenderán durante dos semanas. 1/3 pic.twitter.com/qtpOa19hV5 — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) March 18, 2026

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LMCT