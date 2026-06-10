Habilitan espacio cultural y mundialista

AUTORIDADES del Gobierno de la Ciudad de México inauguraron en el Bosque de Chapultepec la Aldea Global 2026, que ofrecerá más de 68 espectáculos nacionales e internacionales de 31 países, así como los partidos del Mundial de Futbol.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que el lugar contará con más de 50 actividades, las cuales serán organizadas por 15 oficinas, fondos y programas de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.

“En este mismo foro se estarán llevando a cabo conciertos, bailes, obras de teatro, todas las representaciones artísticas que se imaginen que vienen desde lo más recóndito de nuestro mundo.

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“Aldea Global significa que un bosque vivo se ponga al servicio de la reunión de la gente y sobre todo al servicio de la paz y el encuentro de las naciones”, dijo.

La Representante Honorífica del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA, Gabriela Cuevas Barrón, mencionó que durante la duración de Aldea Global 2026 se transmitirán partidos del certamen futbolístico.

Así, este espacio se suma a los Fan Fest que se llevarán a cabo en las 16 alcaldías y en las que también serán transmitidos algunos encuentros de la justa deportiva.

La Aldea Global 2026 estará abierta hasta el 21 de junio dy también ofrecerá muestras gastronómicas de 27 de los 48 países que participan en el Mundial.