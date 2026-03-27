Clara Brugada arranca operativo de seguridad por Semana Santa 2026 en CDMX; desplegarán más de 10 mil elementos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el banderazo del Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026, que contará con el despliegue de 10 mil 800 efectivos, además del apoyo de 782 unidades de emergencia y cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores, cuyo objetivo será salvaguardar la integridad de las familias capitalinas. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse, a través del disfrute responsable, de este periodo tradicional.

“El día de hoy arranca y damos paso al Operativo que despliega más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad a lo largo y ancho de esta ciudad, el día de hoy arranca este Operativo con 742 vehículos y un conjunto de dispositivos necesarios para garantizar la seguridad”, explicó Brugada Molina.

La mandataria capitalina señaló que la Semana Santa presenta distintas circunstancias que se tienen que cuidar, una de ellas es que del 27 de marzo al 12 de abril, la capital se convierte en un destinos turísticos de mucha importancia en el país y en el ámbito internacional.

Arrancamos el operativo #SemanaSantaSegura 2026, un trabajo interinstitucional con más de 10 mil elementos y más de 700 vehículos pertenecientes a la @SSC_CDMX, la @FiscaliaCDMX y fuerzas federales. Del 27 de marzo al 12 de abril supervisaremos accesos carreteros, zonas… pic.twitter.com/MQPKrf1BZf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

Brugada Molina afirmó que esto se debe a su riqueza cultural, así como a su historia milenaria y a otros factores como la conectividad, infraestructura, modernidad, y al hecho de ser una ciudad cosmopolita, vibrante y que siempre quiere ser visitada.

“La ciudad espera con los brazos abiertos a los visitantes. Sabemos que la oferta cultural, gastronómica, turística que tiene la ciudad va a estar recibiéndolos (...), y el mensaje que le damos a la ciudadanía es un mensaje de paz y de seguridad, un mensaje de que las tradiciones se lleven a cabo con paz y seguridad”, afirmó.

La titular del Ejecutivo local estimó que para este periodo de Semana Semana se tiene estimada la llegada de más de medio millón de visitantes a la Ciudad de México, por lo que explicó que es determinante poder tener la garantía de que arribarán a una ciudad segura en la que puedan vivir de distintas maneras este periodo y garantizar un momento pacífico en la capital.

Brugada Molina aseguró que todo el equipo de seguridad, tanto de la SSC como de las fuerzas federales y de la Fiscalía capitalina, fortalecerán el resguardo y atención a la Ciudad de México para que haya siempre presencia policíaca y actuación de inmediata ante cualquier evento.

“La población debe saber que mientras ustedes descansan tienen una oportunidad de poder convivir con sus familias; hay miles de hombres y mujeres que estarán trabajando para cuidar la ciudad”, indicó la mandataria capitalina.

Activan operativo de seguridad en CDMX por Semana Santa 2026 ı Foto: X: @ClaraBrugadaM

En su discurso, la titular del ejecutivo local agradeció la colaboración permanente con las fuerzas federales, con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, y otras instituciones que construyen paz y seguridad.

Destacó que como parte de esta temporada de descanso, se pondrá en operación el programa Conduce sin Alcohol y será reforzado, principalmente en puntos de alta afluencia, con el objetivo de prevenir accidentes y salvar vidas, puesto que se ha demostrado su eficiencia.

Brugada Molina adelantó que el próximo lunes se darán a conocer los operativos especiales para los diferentes Viacrucis que se van a llevar a cabo en el territorio capitalino, y aprovechó para reconocer a las fuerzas federales, a quienes, además, agradeció por sus labores de vigilancia en las carreteras.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dijo que el objetivo del Operativo Semana Santa Segura 2026 es proteger la seguridad física y patrimonial de la ciudadanía, así como de las y los turistas que visitan la Ciudad de México en esta temporada.

Por ello, informó que del 27 de marzo al 12 de abril la policía capitalina desplegará más de 10 mil 800 policías, apoyados por 742 vehículos, además de 15 motocicletas, cinco grúas, 10 ambulancias, 10 motoambulancias y cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores con sobrevuelos permanentes para la vigilancia y disuasión de ilícitos.

“Todos ellos estarán realizando labores de vigilancia, prevención y atención en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y también estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público, como son el Metro y otros medios de”, subrayó.

#Importante | Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, arrancamos el despliegue del Operativo #SemanaSanta Segura 2026, en coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, la @FiscaliaCDMX y las 16 alcaldías de nuestra Ciudad.



Desde este 27 de marzo y hasta… pic.twitter.com/oas9GEw4Qv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 27, 2026

Vázquez Camacho detalló que las diversas corporaciones se desplegarán por las vialidades principales de la ciudad, atentos a la ciudadanía para garantizar seguridad y movilidad en áreas de actividad comercial y bancaria. Añadió que el programa Conduce Sin Alcohol se reforzará para mantener presencia estratégica con el propósito de salvar vidas y prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol en el espacio público.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, indicó que el operativo que hoy se pone en marcha tiene como objetivo que las familias disfruten con tranquilidad la temporada de Semana Santa, mientras que las autoridades capitalinas trabajan 24 horas los siete días de la semana.

Añadió que en coordinación con la SCC, las Fuerzas Federales y las demás instancias que participan en este operativo fortalecen sus capacidades de respuesta y subrayó que las agencias del Ministerio Público están listas y abiertas para recibir denuncias, atender a víctimas y actuar de manera inmediata ante cualquier incidente.

El alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, reconoció el liderazgo de la mandataria capitalina, pues ahora la Ciudad de México cuenta con una estrategia de seguridad que permite a las familias disfrutar la Semana Santa 2026 con tranquilidad.

Asimismo, agradeció la implementación del operativo especial y la coordinación entre instituciones, cuya presencia en territorio ha contribuido a la disminución de delitos y al fortalecimiento de la confianza ciudadana, reflejando el compromiso del Gobierno capitalino para garantizar el derecho de las y los habitantes a celebrar en un entorno de paz.

Acompañaron a la Jefa de Gobierno el comandante de la Primera Zona Militar, General de Brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arroz; el coordinador Operativo de Seguridad Marina en la Ciudad de México, capitán de Navío Cuerpo General Estado Mayor Octavio Azcuaga Vázquez; de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, teniente Coronel Rigoberto Ríos Santiago.

Así como el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Elpidio de la Cruz Contreras; el subsecretario de Control de Tránsito de la SSC, Cristian Raymundo Sumano Salazar; la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, Paulina Salazar Patiño; el coordinador General del C-5, Salvador Guerrero Chiprés; el jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, Alfonso Mendoza Ramírez; y el director General del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Alejandro Villegas Ruiz.

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MSL