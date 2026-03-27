Coyoacán refuerza seguridad en Semana Santa con operativo y coordinación institucional.

Con el objetivo de que la ciudadanía disfrute del periodo vacacional de Semana Santa con seguridad, orden y tranquilidad, la alcaldía Coyoacán dio el banderazo al operativo especial de seguridad, mediante el cual se reforzarán los recorridos de vigilancia, el patrullaje en calles, avenidas principales y secundarias, así como las acciones preventivas casa por casa.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la coordinación institucional es clave para garantizar resultados en materia de seguridad:

“Tenemos una gran coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Sin duda, el trabajo en equipo hace que seamos más fuertes y el resultado es poder brindarle seguridad a las vecinas, vecinos, a quienes trabajan y transitan por Coyoacán, a las y los visitantes que llegan al epicentro cultural de la República Mexicana”, señaló.

Además, subrayó que durante este periodo vacacional se intensificarán las acciones de proximidad social y vigilancia. “Seguiremos y reforzaremos el Casa por Casa, así como el patrullaje en calles, avenidas principales y secundarias. Vamos a trabajar 24/7 para garantizar seguridad, tranquilidad, orden y movilidad”, afirmó.

Este dispositivo cuenta con la participación coordinada de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y la Subsecretaría de Control de Tránsito, además de elementos de Escudo Coyoacán.

Asimismo, informó que, con motivo de eventos masivos como el partido en el Estadio Azteca, este fin de semana, se implementarán perímetros de acceso controlado en vialidades como Periférico, Boulevard Gran Sur, Avenida Santa Úrsula y Calzada de Tlalpan, a fin de salvaguardar la integridad de asistentes y habitantes de la zona. Para ingresar a la zona se requerirá de credencial de elector o comprobante de domicilio.

#CoyoacánEsLaSede del partido México 🇲🇽 vs Portugal 🇵🇹 , donde se reinaugurará el Estadio Azteca 🏟️ Junto con los gobiernos federal y local, así como con las fuerzas federales, la @SSC_CDMX, la Subsecretaría de Control de Tránsito y #EscudoCoyoacán, garantizaremos la seguridad,… pic.twitter.com/ZjPwOH4gUr — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) March 27, 2026

Por su parte, la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, reiteró el compromiso de la administración con la seguridad de las y los coyoacanenses. “Reforzar la seguridad, la cercanía y la atención directa a nuestra comunidad es nuestra prioridad; en esta temporada donde la movilidad aumenta, nuestra responsabilidad es proteger a cada familia, a cada hogar y a cada espacio de Coyoacán”, señaló.

En tanto, el director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña, hizo un llamado a la población a seguir medidas preventivas durante este periodo vacacional. “El objetivo es proteger la vida, la integridad y el bienestar de quienes habitan y visitan Coyoacán. Si sales de casa, revisa instalaciones de gas y electricidad, cierra llaves de paso y desconecta aparatos electrónicos. Asegura puertas y ventanas”, indicó.

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JVR