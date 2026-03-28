Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX este domingo 29 de marzo: Estas son las alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México, ante el pronóstico de un descenso térmico durante la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial, se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en al menos cinco alcaldías, principalmente en zonas altas del sur y poniente de la capital, en un periodo que va de las 02:00 a las 08:00 horas.

Alcaldías con Alerta Amarilla por frío

Las demarcaciones donde se prevén las temperaturas más bajas son:

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Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Estas zonas suelen registrar condiciones más frías debido a su altitud y cercanía con áreas boscosas, por lo que el impacto puede sentirse con mayor intensidad durante las primeras horas del día.

Aunque las autoridades no detallaron en este aviso el fenómeno específico, este tipo de descensos suele estar asociado a la presencia de masas de aire frío o a la pérdida de calor durante la noche, especialmente en días despejados.

Además, este evento ocurre en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, cuando muchas personas realizan traslados desde temprano, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales al salir de casa en la madrugada.

Recomendaciones ante bajas temperaturas

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie

Poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

En caso de cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, líneas disponibles para atención inmediata.

Aunque se trata de una Alerta Amarilla, considerada de riesgo bajo a moderado, se recomienda no bajar la guardia, especialmente durante la madrugada, cuando las temperaturas alcanzarán su punto más bajo.

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MSL