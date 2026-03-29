Se registra conato de incendio en centro comercial de Álvaro Obregón; no hay lesionados

Un conato de incendio fue controlado la mañana de este domingo 29 de marzo de 2026 en un centro comercial ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños de consideración.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente se registró en una plaza comercial situada sobre Prolongación Paseo de la Reforma, en la colonia Peña Blanca Santa Fe, una zona de alta actividad corporativa y comercial en la capital.

#TarjetaInformativa | Oficiales de la @PBI_SSC, de la #SSC, atendieron un siniestro registrado en un centro comercial ubicado en la alcaldía @AlcaldiaAO y, con ayuda de ciudadanos y bomberos, controlaron el fuego.



Durante sus labores de vigilancia y seguridad, los uniformados en… pic.twitter.com/pJM0Rgvhav — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

Los primeros en detectar el fuego fueron elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes realizaban recorridos de vigilancia en el inmueble.

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El incendio se originó en el área de proveedores, específicamente en contenedores donde se almacenaban residuos como cartón y basura, lo que facilitó la rápida propagación inicial de las llamas.

Tras ubicar el punto del siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Antes de la llegada de los cuerpos de rescate, personal del centro comercial, junto con los propios elementos de seguridad y algunos ciudadanos, realizaron labores para contener el fuego utilizando extintores y recipientes con agua, lo que permitió evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas del inmueble.

Minutos más tarde, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México arribaron al sitio y concluyeron las labores de extinción en poco tiempo, confirmando que la situación se encontraba bajo control.

Autoridades capitalinas informaron que no fue necesario evacuar de manera masiva el centro comercial y que, tras la intervención, no se reportaron personas lesionadas.

Asimismo, indicaron que los daños materiales fueron menores, debido a la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar.

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MSL