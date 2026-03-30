Rechaza la Comisión de Búsqueda preocupación por las desapariciones

Las madres buscadoras gritaron: “¡México campeón en desaparición!” y denunciaron que el Ajusco, en Tlalpan, zona cercana al Estadio Banorte, es un foco rojo. A menos de 80 días del Mundial de Futbol, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBPCDMX), Luis Gómez Negrete, rechazó que haya preocupación en el tema.

El pasado sábado, el funcionario acompañó a madres buscadoras en una protesta que organizaron frente al recinto deportivo que, horas más tarde, reinauguraron las selecciones de México y Portugal en un partido. Entre el ambiente festivo por la justa deportiva, en la explanada, frente al Sol Rojo del artista Alexander Calder, familias de desaparecidos en la capital desplegaron mantas con las imágenes de éstos.

El Dato: El Gobierno capitalino inauguró en noviembre pasado el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, que tuvo una inversión de 43 millones de pesos.

“Queremos decirles que, como madres buscadoras, que no se juegue con nuestro dolor, porque mientras adentro se celebra, afuera lloramos la ausencia de uno de nuestros hijos.”, expresó Vanessa Gámez, quien busca a su hija Ana Amelí, desaparecida en el Pico del Águila, en el Ajusco, el 12 de julio de 2025.

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De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 306 registros de personas desaparecidas en Tlalpan desde la década de los años 70 hasta el día de ayer. Los años con más hechos son 2024 con 61 y 2025 con 58.

5 mil 825 personas desaparecidas han sido reportadas en la ciudad

Los datos muestran que las colonias San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir son las que tienen más casos de desaparición con 17, 10 y 11, respectivamente, en el periodo analizado. Las tres destacan por estar cerca del área de valor ambiental.

En septiembre, Gómez Negrete reconoció a La Razón que zonas verdes como el Ajusco son usadas para ocultar delitos y la desaparición de personas por su difícil acceso, la falta de servicios y su colindancia con el Estado de México y Morelos.

El titular de la CBPCDMX consideró que, a semanas de la inauguración del Mundial, la cual será el 11 de junio, no hay inquietud en el tema de desapariciones y, en caso de que ocurriera alguna, se tiene la preparación para la búsqueda.

88 mil 442 hectáreas de suelo de conservación tiene la capital del país

“No tenemos preocupación en relación con el tema de desapariciones. Estamos preparados para atender cualquier situación”, afirmó a este diario.

Olivia Rosales, madre de Ximena López Rosales, de 17 años, reportada como desaparecida en octubre pasado en el Ajusco, dijo en entrevista el pasado 26 de marzo que en el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas existe una falta de coordinación entre autoridades para atender la búsqueda de la joven.

Al respecto, Gómez Negrete rechazó esto y aclaró que hay avances importantes en este caso y que, para guardar el sigilo de las investigaciones, en ocasiones, es complicado compartir datos con las familias y otras instituciones.

El funcionario consideró que esa situación no quiere decir que exista una falta de comunicación entre instituciones.

“Es difícil, en el marco de una investigación, en algunos momentos brindar toda la información que está en una carpeta de investigación tanto a la familia o a otros interesados y también a otras instituciones para guardar el sigilo de la investigación.

“Evidentemente hay cosas que solamente conoce la Fiscalía y, por lo tanto, es necesario algunas veces poder tocar base con ellos de forma directa”, dijo.

Sobre el caso de Ximena López Rosales, quien el 16 de octubre del año pasado salió de su casa en Tlalpan y ya no regresó, Gómez Negrete sostuvo que hay avances importantes para localizar a la joven. Sostuvo que el hecho no se enmarca en un tema de seguridad pública.

El comisionado aseveró que, del total de personas reportadas como desaparecidas en 2025, 83 por ciento fue localizada. Reconoció además que faltan capitalinos por hallar, pero continúan las labores para dar con su paradero.

Las madres buscadoras ofrecieron un mensaje en el Estadio Banorte y arroparon la lucha de Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, quien fue la primera en arribar al coloso de Santa Úrsula para denunciar la desaparición del joven el 5 de octubre pasado en Mazatlán, Sinaloa.

La madre afirmó que el caso de su hijo no es aislado, sino que hay muchos más en Sinaloa; además, cuestionó que, así como las autoridades se vuelcan en el Mundial, deberían hacer lo mismo por quienes no se sabe nada de su paradero.

“Como yo, hay miles de madres que están viviendo lo mismo. Decido alzar la voz desde la indignación al ver que las autoridades lejos de atender y detener este problema, esta crisis, esta tragedia que atravesamos como país, al parecer, quieren desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos”, mencionó.

LA PROBLEMÁTICA ı Foto: Especial