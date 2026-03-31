Padece la CDMX una cifra negra de transfeminicidios; sin registros claros

UNA JOVEN trans protesta en la marcha del pasado 8 de marzo, en la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que entre 2024 y 2026 ha abierto seis carpetas de investigación por transfeminicidios. El dato contrasta con los informes del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), ya que éste registra más del doble de casos.

El pasado 23 de marzo, durante la conferencia de la titular del órgano autónomo, Bertha María Alcalde Luján, la coordinadora de Género de este instituto, Gema Chávez Durán, destacó que, además de las indagatorias, hubo siete judicializaciones por este tipo de crimen.

El Dato: La organización Letra eSe reportó en 2024 que de los 80 crímenes en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ en México, en 26.2 por ciento hubo más de dos agresores.

“En 2024 tuvimos tres transfeminicidios, de los cuales se judicializó uno y quedan dos pendientes de judicializar. En el año 2025 ocurrieron dos y ambos fueron judicializados y tres tentativas, todos judicializados.

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“Y lo que va de este año 2026 hay un transfeminicidio, judicializado. En todos los casos judicializados hay vinculación a procesos y detenidos”, afirmó la funcionaria local en respuesta a una pregunta de La Razón.

Uno de los casos más recientes en la ciudad es el de Nayrobi Flores Arcia, cuya desaparición fue reportada por su familia, luego de que se le vio por última vez el 26 de febrero pasado en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

7 de cada 10 personas LGBTTTIQ+ asesinadas en México son personas trans

La familia de la joven de 27 años llevó a cabo acciones de búsqueda y, por ello, halló su cuerpo el 8 de marzo en un campamento improvisado en la alcaldía Venustiano Carranza. La joven, denunció la familia, fue víctima de violencia extrema.

Tres días después se informó sobre la detención de Luis “N”, un exreo, presuntamente relacionado con el asesinato, pues la noche en que Flores Arcia desapareció, él estuvo con ella y se les vio en un puesto de tacos.

Los datos de transfeminicidios registrados por la Fiscalía local contrastan con las del CAIT, pues en el mismo periodo éste contabiliza 13 delitos, afirmó su coordinadora general, Rocío Suárez, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora hoy.

Las diferencias se ubican en 2024, pues el Centro reportó 10 asesinatos de personas trans, mientras que la Fiscalía local sólo abrió tres carpetas por este delito, que se tipificó ese mismo año.

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“En 2024, la capital ocupó el primer lugar con la mayor cantidad de transfeminicidios, con los 10 casos que llevamos registrados, pero la Fiscalía tiene tres carpetas. En 2025 tenemos dos casos más y este año se dio el transfeminicidio de Nayrobi Flores”, explicó Rocío Suárez

Uno de esos asesinatos documentados por el CAIT es el de la activista trans Samantha Fonseca, quien fue atacada a disparos al salir del Reclusorio Sur, donde visitó a su pareja el 14 de enero de 2024.

Otros crímenes son los de Vanessa, mujer trans, quien vivía en situación de calle en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa. Ella fue asesinada con un arma punzocortante el 21 de febrero de 2025. En tanto, a Debaly Vilchis, La Pepona, la mató un sicario de una banda rival a la que pertenecía ella dos días después en un bar en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, el cuerpo de la trabajadora sexual Alejandra Arana fue encontrado en la colonia Guadalupe Victoria, en la Gustavo A. Madero, el 29 de junio. Según las indagaciones del CAIT, el transfemincidio fue perpetrado por un cliente.

Y el 9 de agosto Emma, mujer trans de 16 años, fue asesinada por un hombre quien la invitó a una cita en Iztapalapa.

Otras dos mujeres trans y una persona no binaria, quienes no han sido identificadas, fueron asesinadas en 2024, de acuerdo con la base de datos del CAIT.

Por el contrario, los datos abiertos de la Fiscalía capitalina sobre sus carpetas de investigación no dan cuenta de ningún caso de transfeminicidio en 2024, constató esta casa editorial, por lo que no se puede determinar si estos tres ilícitos reconocidos por la Fiscalía están entre los 10 del CAIT o se trataría de otros.

“Aún no está claro si estos casos la Fiscalía los sigue determinando si son o no transfeminicidios. Es un tema que nos preocupa, porque es una forma de invisibilizar”, comentó Rocío Suárez.

En su informe Homicidios de Personas LGBT+ en México, 2024, la asociación Letra eSe alertó sobre los homicidios en contra de integrantes de este sector de la sociedad de la ciudad.

Ese año fue el más violento del último lustro al registrar 17 asesinatos, de los cuales 11 fueron de personas trans.

Rocío Suárez explicó que para disminuir la cifra negra en la capital es necesario mantener comunicación entre autoridades y activistas, la cual se mantuvo con la anterior coordinadora de delitos de género, Sayuri Herrera Román, quien hoy está en la Secretaría de las Mujeres.

“En la anterior administración se empezó a generar un proceso donde, de manera trimestral, se tenían reuniones con Sayuri, pero se dejaron de dar con la nueva coordinadora y no ha habido comunicación”, dijo la activista trans.

Chávez Durán reconoció que los encuentros ya no se tuvieron, pues no hubo delitos que “estuvieran en dudas o estuvieran sujetos a controversia de si era o no un transfeminicidio”. El último caso revisado ocurrió el 10 de junio y se aclaró que la persona falleció por una intoxicación de monóxido, mencionó.

LOS PENDIENTES. La coordinadora del CAIT consideró que, a nivel legislativo, aún hay pendientes, como una Ley Integral Trans, para la cual apenas se convocará al Consejo Ciudadano para acompañar la propuesta.

“Hace falta operativizar estas políticas públicas. Muchas de las alcaldías no tienen políticas públicas con respecto a las poblaciones de la diversidad sexual y de género”, agregó.

Rocío Suárez mencionó que también falta una mayor comunicación con la Coordinación de Género para revisar los temas de violencia trans y cómo avanzan las indagatorias.