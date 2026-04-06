‘Deja mucho que desear’: Brugada cuestiona informe de la ONU sobre desaparición forzada

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, en la presentación del informe de seguridad de marzo, este 6 de abril de 2026.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, cuestionó el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas, un grupo de especialistas asociado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues consideró que extrapola datos sin sustento técnico.

Durante la conferencia de prensa sobre el informe mensual de seguridad, la mandataria aseguró que el informe “deja mucho que desear”. En su resolución, el Comité advirtió que existen indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones del país.

“La evaluación parte de datos de 2009 a 2017 , pero extrapolan esa realidad a 2025, lo cual no refleja lo que ocurre actualmente”, apuntó Brugada.

Asimismo, criticó que el Comité no haya incorporado información presentada por el Gobierno Federal, el cual también ha cuestionado el estudio.

“No se puede confiar en un análisis sin rigor (...) ¿Cómo vamos a tener confianza en un trabajo que debe ser muy estricto, si excluye las aportaciones del propio gobierno?”, expresó la Jefa de Gobierno.

Brugada pide no politizar desapariciones

Por último, Clara Brugada pidió no politizar el tema de la desaparición de personas y destacó avances de su Estrategia 2025-2030 para enfrentar esta crisis de casi seis mil personas desaparecidas en la capital, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Tenemos muchos elementos para no coincidir con ese informe, pero lo más importante es lo que estamos haciendo (...) Como nunca antes, se está atendiendo el tema en el país y en la ciudad ”, concluyó.

Gobierno de CDXM rechaza informe de la ONU sobre desapariciones

| Por Fernanda Rangel

El domingo pasado, el Gobierno de la Ciudad de México respaldó el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que sus conclusiones son “infundadas” y no reflejan la realidad actual del país.

La administración capitalina señaló que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, por lo que “extrapola” ese contexto a la situación actual sin reconocer los cambios en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas implementados desde 2019.

Asimismo, advirtió que el informe omitió evidencia presentada por el Gobierno de México, lo que calificó como “grave” dada la relevancia del tema y también criticó que no se valoraran las acciones emprendidas por el Estado para atender y erradicar este fenómeno, ni que se distinguiera con claridad entre desapariciones forzadas atribuibles a agentes del Estado y aquellas cometidas por particulares u organizaciones criminales.

Asimismo, señaló que el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas es “infundado” y podría responder a intereses injerencistas, además de prestarse a su utilización política para promover una agenda que vulnera la soberanía de México y el derecho internacional.

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cehr