Piratería del Mundial en el Centro, a tope; réplicas hasta 26 veces más baratas

Pese a que en la Ciudad de México han decomisado al menos 107.3 millones de pesos en mercancía pirata relacionada con el Mundial de Futbol 2026, en el Centro Histórico siguen vendiendo playeras y balones sin discreción, con precios hasta 26 veces más bajos que los productos oficiales.

La Razón recorrió la zona aledaña al Teatro del Pueblo, donde encontró más de 60 puestos ambulantes y al menos cinco plazas en las que se ofrecen playeras de jugador por 230 pesos, playeras de aficionado por 190 y balones por 150 pesos.

El Dato: EU identificó al mercado de Tepito y al Mercado San Juan de Dios, en Guadalajara, como centros relevantes dentro de la distribución de productos piratas.

En contraste, la playera oficial de jugador alcanza los tres mil pesos, la versión de aficionado ronda los dos mil y el balón Trionda Pro Copa Mundial se comercializa en aproximadamente cuatro mil pesos, 26 veces más caro.

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“Éstas son las dos más chiditas: versión aficionado y versión jugador. Las tengo en 190 y 230. Así viene la versión de jugador con el plastificado y la versión de aficionado bordada. Es la réplica mejorcita”, señaló un vendedor.

Desde el primer operativo de combate a la piratería que se llevó a cabo en Izazaga 89 en 2024, en la capital se han realizado ocho operativos de decomiso que en conjunto suman 107.3 millones de pesos. Sólo el pasado 26 de marzo, en Tepito, fueron asegurados 80 mil 973 productos de origen chino de varias marcas deportivas, con un valor estimado de 15.3 millones de pesos.

De acuerdo con el académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ariel Lezama Rodríguez, esta cifra es apenas una muestra de un fenómeno que, al replicarse en otras grandes ciudades del país, podría escalar sin dificultad hasta los 100 millones de pesos en pérdidas durante lo que va del año.

Para el especialista, esto no sólo afecta a marcas, también a la recaudación fiscal, ya que, al tratarse de mercancía ilegal, no paga impuestos. Por ello, el Estado dejaría de percibir al menos 16 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado en 16 por ciento.

Puesto de playeras, ayer, en el Centro Histórico. ı Foto: Cuartoscuro

“Si consideras que cada artículo pirata no paga IVA, a estos 100 millones de pesos calcúlale el 16 por ciento, o sea, ya estás perdiendo 16 millones de pesos sólo en recaudación de impuestos. Ése es un cálculo muy conservador porque, evidentemente, toda la mercancía apócrifa que se vende en Ciudad de México no está sólo en Tepito, está repartida en varios lugares”, señaló el especialista.

Lezama Rodríguez añadió que el problema de la piratería comienza mucho antes de las bodegas en Tepito o en cualquier otro punto de venta, ya que la mercancía entra a territorio nacional por “puntos porosos” en las aduanas.

“Por el volumen detectado en decomisos recientes, resulta inviable que los productos crucen de manera individual, por lo que su entrada se realiza en contenedores completos, lo que apunta a fallas en los controles aduaneros”, dijo.

Los decomisos forman parte de la “Operación Limpieza” del Gobierno federal y están a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Sobre el operativo en Tepito, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, afirmó que continuarán los aseguramientos y que no se detendrán una vez que arranque el Mundial de Futbol 2026, el 11 de junio, además de que se vigilarán los Fan Fest para evitar la venta de piratería.

“Sin duda, este operativo hoy en Tepito representa el inicio de una serie de acciones coordinadas que llevará a cabo el Gobierno de México en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 que consistirán en la realización de operativos permanentes en los alrededores de los estadios y en los Fan Fest para proteger los derechos de propiedad intelectual”, dijo en esa ocasión.

Incurrir en la venta de mercancía pirata está penado en el artículo 402 de la Ley de la Propiedad Industrial, con sanciones de tres a 10 años de prisión y multas de dos mil a 500 mil unidades de medida y actualización, que al cierre de esta edición equivalen a entre 234 mil 620 pesos y 58 millones 655 mil pesos.

Durante el recorrido por las calles del Centro Histórico, La Razón observó que los puestos de venta de piratería están mayormente atendidos por mujeres con niños. De acuerdo con el especialista, esto responde a que el mercado informal resulta más atractivo por las altas ganancias en un tiempo reducido, así como por la flexibilidad laboral.

“Algunas personas eligen el mercado informal en el que quizá ganan un poco más y tienen otras posibilidades, como puede ser la gestión del tiempo, más horas libres y demás”, apuntó.

Sobre las ganancias, explicó, una playera pirata puede costar alrededor de 100 pesos ya puesta en México, mientras que su precio de venta al público oscila entre 300 y 400 pesos, lo que deja utilidades brutas de hasta 200 o 300 pesos por pieza, aunque éstas se distribuyen a lo largo de la cadena de comercialización.

Finalmente, consideró que el consumo de estos productos no puede analizarse sin tomar en cuenta el contexto económico del país. Además, señaló que, frente a precios de hasta tres mil pesos por una playera original, muchas familias optan por alternativas más accesibles, lo que a su vez alimenta la expansión del comercio informal.

GOLPE A LA DELINCUENCIA ı Foto: Especial