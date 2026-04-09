La Magdalena Contreras abre su primera escuela de charrería gratuita; inauguran con charreada el 12 de abril

El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, anunció la creación de la primera Escuela de Charrería gratuita en la demarcación, como parte de la estrategia para fomentar el deporte y fortalecer la identidad cultural en la comunidad.

La inauguración se realizará el próximo 12 de abril a las 12:00 horas, con una gran charreada en el lienzo charro de San Nicolás Totolapan, donde habrá exhibiciones, música y actividades familiares con entrada libre.

La iniciativa, coordinada por la Dirección General de Bienestar Social y la Subdirección de Educación Física y Deporte, está dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, y contará con entrenadores certificados.

Inauguran escuela gratuita de charrería en Contreras ı Foto: Especial

Autoridades señalaron que el proyecto surge del trabajo con agrupaciones de charros de la demarcación y núcleos agrarios, así como del interés por recuperar tradiciones vinculadas al territorio, particularmente en pueblos originarios como San Nicolás Totolapan, donde persisten las actividades del campo.

En este contexto, la alcaldía busca revitalizar esta disciplina como una actividad formativa, incluyente y de identidad local.

La alcaldía destacó que las condiciones geográficas de la demarcación, con zonas de montaña y espacios naturales, favorecen el desarrollo de la charrería como disciplina deportiva y cultural.

Actualmente, La Magdalena Contreras cuenta con 35 escuelas de desarrollo deportivo gratuitas en 17 disciplinas, además de programas como “Al Agua Cacomixtle”, clases de natación en zonas de alta marginación, y la estrategia “Boxeando por la Paz”, que reúne a cerca de 300 jóvenes.

También se impulsan actividades de activación física para adultos mayores como yoga, cachibol y deporte incluyente.

Inauguran escuela gratuita de charrería en Contreras ı Foto: Especial

Con estas acciones, la alcaldía busca ampliar el acceso al deporte, recuperar espacios públicos y fortalecer la cohesión social en la población.

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MSL