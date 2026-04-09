SSC arresta a autores materiales del asesinato del estilista ‘Mickey Hair’

En relación al homicidio por disparos de arma de fuego de el estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Mickey Hair”, de 28 años de edad, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 al exterior de un inmueble localizado en la avenida Moliere, de la colonia Polanco, y tras la detención de uno de los probables responsables en diciembre del mismo año, policías investigadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron identificar y detener a los presuntos autores materiales del delito.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó este jueves sobre la detención de dos sujetos.

En sus redes sociales, el funcionario detalló que agentes de su dependencia, así como de la Fiscalía General de Justicia local, ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de los sospechosos.

Pablo Vázquez Camacho detalló que agentes detuvieron en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a Kevin Anthony “N”, mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc las autoridades aprehendieron a Ángel Jorel “N”.

Pablo Vázquez Camacho detalló que los dos hombres son señalados por el delito de homicidio calificado y se les trasladó a distintos penales de la capital.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que en un primer momento, como parte de las indagatorias y gracias a los análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y a la recopilación de datos a través de entrevistas ciudadanas, se identificó y dio seguimiento, hasta una zona de confort en la alcaldía Cuauhtémoc, a un joven de 19 años que en días previos al ataque a “Mickey Hair” se reunió con diversas personas, incluyendo al sujeto que fue detenido en diciembre de 2025.

El 06 de marzo de 2026, dicho joven fue detenido en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco. Tras una revisión preventiva, realizada en apego al protocolo de actuación policial, le fueron halladas 220 dosis de aparente cocaína, un arma de fuego corta y dos cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial y posteriormente trasladado a un centro penitenciario al norte de la capital.

Con los datos de prueba obtenidos sobre su posible autoría material, un Juez de Control otorgó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) la Orden de Aprehensión por el delito de homicidio calificado, que le fue cumplimentada el pasado 08 de abril en reclusión por elementos de esta institución, en coordinación con efectivos de la SSC, donde continuará su proceso penal.

En un segundo momento, ambas instituciones de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, las dos del Estado de México, ejecutaron una segunda Orden de Aprehensión por homicidio calificado, en contra de un hombre de 24 años de edad que previamente había sido identificado como presunto integrante del grupo encargado de la ejecución.

La aprehensión de este sujeto se realizó en la avenida Chimalhuacán, debla colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, y fue trasladado a un centro penitenciario al oriente de la Ciudad donde quedó a disposición de la autoridad que lo requirió.

Ambas detenciones representan un paso firme en el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones continuarán por parte de la SSC y la Fiscalía CDMX, en coordinación con las instancias de seguridad del Gobierno de México y las entidades que integran la zona metropolitana, con el objetivo de identificar y detener a todos los involucrados en este caso y garantizar que no haya impunidad.

#Importante | Resultado de labores de investigación e inteligencia y del trabajo coordinado entre compañeros de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por su probable autoría material en el homicidio de un estilista… pic.twitter.com/Qu1GigbA5o — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 9, 2026

🚨 La SSC de la CDMX informó que logró identificar y detener a los presuntos autores materiales del homicidio por disparos de arma de fuego al estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Mickey Hair”.https://t.co/FKpY9Fl3le pic.twitter.com/EVzJCyLqdo — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 9, 2026

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FGR