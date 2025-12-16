Detienen a presunto implicado en el homicidio de Micky’s Hair

Agentes de la SSC y la FGJ detuvieron a José Eduardo "N".

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de José Eduardo “N”, presunto implicado en el homicidio de Miguel de la Mora, conocido como Micky’s Hair.

De acuerdo con el funcionario capitalino, agentes de investigación de la SSC cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sospechoso, quien fue localizado y detenido en la alcaldía Azcapotzalco.

“De acuerdo con las indagatorias se escondió en un domicilio luego de facilitar el escape de los probables agresores utilizando un vehículo como muro”, señaló Vázquez Camacho.

La dependencia detalló que el automóvil blanco conducido por José Eduardo “N” presuntamente permitió que los responsables del homicidio de Miguel de la Mora, ocurrido en Polanco, huyeran a bordo de una motocicleta negra el pasado 29 de septiembre.

La aprehensión se realizó en un inmueble ubicado sobre la avenida Plan de San Luis, en la colonia Nueva Santa María, donde los agentes interceptaron al sujeto y le notificaron la orden de captura en su contra por el presunto delito de homicidio calificado. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Cabe señalar que, de acuerdo con las indagatorias, el detenido realizó vigilancias en las inmediaciones del domicilio en Polanco, previo al evento de disparos, y conducía el automóvil particular utilizado como muro para permitir que los autores materiales huyeran; las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados SSC-CDMX



