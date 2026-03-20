Pablo Vázquez entrega 18 ascensos a policías de CDMX; reconoce su valentía y desempeño

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, entregó 18 ascensos a policías de diferentes sectores y a los operadores de los Centros de Comando y Control (C2), en reconocimiento a su compromiso, dedicación y acciones destacadas en reacción, inteligencia y monitoreo, durante el pasado mes de febrero, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

Durante la entrega de reconocimientos, el Secretario destacó el compromiso de los policías para atender el llamado de las personas con respuestas que fortalecen la imagen de la Institución y la percepción de la ciudadanía. Señaló que pese a los peligros de la emergencia, los uniformados deciden actuar de manera ejemplar.

“Celebramos el trabajo de quienes están en la calle dándolo todo, entregando su esfuerzo, su convicción, y además, poniendo en riesgo su vida. Entonces, de entrada, independientemente de cada uno de los casos, a todos, muchísimas felicidades, muchísimas gracias y gracias y felicidades también a sus mandos, por el liderazgo y por poner en alto el nombre de la Secretaría”, mencionó Pablo Vázquez Camacho.

Los efectivos de la UPC Hormiga fueron reconocidos por arriesgar su integridad para rescatar a un menor de edad durante un incendio registrado en la alcaldía Azcapotzalco, actuación por la que se ascendió a tres policías a Policía Primero y a uno más a Policía Segundo.

Por otra parte, los uniformados de la UPC Dinamo fueron reconocidos por su vocación y valentía mostradas durante el rescate de un hombre tras una explosión por fuga de gas en la alcaldía Tlalpan, logrando con ello dos ascensos a Policía Tercero.

En reconocimiento a las acciones destacadas realizadas durante los últimos meses por mis compañeras y compañeros policías de @SSC_CDMX, entregué 18 ascensos a aquellos que con valor y convicción protegieron y sirvieron a la ciudadanía poniendo en riesgo su propia vida.



Su… pic.twitter.com/4cm0fAMH7t — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 20, 2026

Asimismo, varios policías fueron distinguidos por diversas intervenciones relevantes en la alcaldía Tlalpan el domingo 22 de febrero, entre ellas la quema de un vehículo particular en la Carretera Federal México - Cuernavaca y el seguimiento a un evento de homicidio, en el que se logró la detención de los posibles implicados.

De los C2, uno obtuvo el ascenso a Oficial, otro a Policía Primero y uno más a Policía Tercero; el C2 Sur ascendió a dos policías a Policía Primero; del C2 Norte, un policía ascendió a Suboficial y otro a Policía Tercero; mientras que en la Zona Sur, tres oficiales ascendieron a Policía Primero, uno a Policía Segundo y uno a Policía Tercero.

Finalmente, el Secretario de Seguridad Ciudadana mencionó que, a través de este tipo de acciones, la Policía de la Ciudad de México demuestra ser la mejor policía del país, misma que todos los días trabaja para hacer de nuestras calles un territorio de paz para todas y todos.

“Mi reconocimiento a todos ustedes, mi reconocimiento a sus mandos y nuestro reconocimiento también a la ciudadanía por la confianza que tiene en la policía. Son este tipo de acciones las que nos hacen decir con mucho orgullo que somos la mejor policía del país”, puntualizó.

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JVR