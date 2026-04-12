AICM: Aerotrén entre Terminal 1 y 2 no opera por mantenimiento

Aerotrén en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

El Aerotrén del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de manera temporal debido a trabajos de mantenimiento programado, informó la terminal aérea a través de redes sociales.

De acuerdo con el AICM, en coordinación con la Secretaría de Marina, estas labores tienen como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que el sistema permanecerá fuera de servicio desde este domingo 12 de abril hasta el domingo 19 de abril.

Ante la suspensión, los pasajeros podrán trasladarse entre la Terminal 1 y la Terminal 2 mediante el servicio interno de autobuses. Este transporte está disponible en ambos puntos desde la puerta 4 de cada terminal, como alternativa para quienes necesiten hacer conexión dentro del aeropuerto.

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Puedes trasladarte entre las dos terminales en los autobuses disponibles en:

Terminal 1: puerta 4

Terminal 2: puerta 4 pic.twitter.com/paQI0mpDSa — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 11, 2026

¿Qué es el Aerotrén del AICM?

El Aerotrén es un sistema automatizado que conecta las dos terminales del AICM, diseñado para facilitar el traslado de pasajeros de forma rápida y eficiente. Este transporte opera sin conductor y recorre una distancia aproximada de 3 kilómetros a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, completando el trayecto en alrededor de cinco minutos.

El servicio es gratuito y funciona todos los días en un horario de 05:00 a 23:00 horas, aunque para utilizarlo es necesario presentar el pase de abordar. Entre sus lineamientos, se permite el acceso con mascotas únicamente en jaulas y en vagones vacíos, mientras que está prohibido consumir alimentos, bebidas o fumar durante el trayecto.

El Aerotrén es una de las principales opciones para conectar las terminales dentro del aeropuerto capitalino, por lo que su suspensión temporal podría generar ajustes en los tiempos de traslado de los usuarios.

Aerotrén en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT