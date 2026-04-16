Brugada proyecta beneficiar a 155 mil personas con el Ingreso Ciudadano Universal

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó hoy la primera entrega de 20 mil nuevos apoyos del programa Ingreso Ciudadano Universal (INCU) para personas de 57 a 59 años, con lo que suman al día de hoy, un total de 107 mil 610 personas beneficiadas.

“Este es un programa verdaderamente universal. No distingue condición económica ni situación particular; se otorga por el hecho de ser persona (de 57 a 59 años). En la Ciudad de México damos un paso histórico al reconocer el derecho al ingreso ciudadano, y hoy ustedes son parte de esta transformación”, afirmó Clara Brugada Molina.

Durante el evento, realizado en la Utopía Mixihuca, Clara Brugada Molina destacó que este programa marca un precedente al reconocer el acceso al ingreso como un derecho universal, sin distinciones socioeconómicas, y con un único requisito: la edad.

“En esta ciudad hemos construido una red de protección social única en el país: comenzamos a apoyar desde los 57 años, continuamos con los programas para personas de 60 a 64 años y, posteriormente, con la pensión universal a partir de los 65. Es un modelo que acompaña a las personas hasta el último momento de su vida”, señaló Clara Brugada Molina.

Para 2026, el Gobierno de la Ciudad de México proyecta incorporar a 155 mil personas a este programa, como parte de una estrategia más amplia que beneficiará a más de 2.5 millones de habitantes mediante distintos apoyos sociales.

“El presupuesto es sagrado. Proviene del esfuerzo del pueblo y debe regresar al pueblo en forma de derechos, obras y programas sociales. Esa es la diferencia de un gobierno que sirve y otro que se sirve”, enfatizó Clara Brugada Molina.

En términos operativos, Clara Brugada Molina informó que el INCU otorgará un apoyo inicial de 2 mil pesos bimestrales, que aumentará conforme las personas transiten hacia otros programas sociales.

“Este apoyo es directo, sin intermediarios y sin condicionamientos. Es un reconocimiento al trabajo de toda una vida y una forma de devolver al pueblo lo que le pertenece: sus propios recursos convertidos en derechos”, sostuvo Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina reconoció los antecedentes de esta política social iniciados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando surgió la pensión para adultos mayores en la capital, y su posterior consolidación a nivel nacional. Asimismo, destacó la continuidad de esta visión social durante la administración federal de Claudia Sheinbaum, particularmente con la expansión de programas universales dirigidos a la niñez y otros sectores.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), Pablo Yanes Rizo, señaló que la Constitución de la Ciudad de México marcó un avance en el reconocimiento del derecho al mínimo vital. Explicó que, para acceder a este programa, el único requisito es tener entre 57 y 59 años, lo que permite a las personas incorporarse a un nuevo derecho social orientado a fortalecer su autonomía, brindar seguridad frente a las condiciones de vida y garantizar la posibilidad de un desarrollo independiente.

Ante las y los asistentes, el funcionario subrayó que este programa representa la materialización de un nuevo derecho social, “el derecho a que todas las personas cuenten con un ingreso por el solo hecho de ser personas ” merecedoras de este derecho.

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FGR