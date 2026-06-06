Altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara se vuelve viral | VIDEO

Un altercado entre empleados de Sephora y un grupo de clientes en la plaza comercial Antara, ubicada en la zona de Polanco, Ciudad de México, se volvió viral en redes sociales luego de que circularan videos del momento en que ambas partes protagonizan una pelea dentro del complejo comercial.

Las imágenes, difundidas durante las últimas horas en plataformas como X, muestran empujones, golpes y jaloneos entre varios trabajadores de la tienda de cosméticos y al menos cuatro personas, entre hombres y mujeres, ante la mirada de otros visitantes del centro comercial.

Aunque el video generó una ola de reacciones en redes sociales, hasta el momento no existe una versión oficial que esclarezca qué originó la confrontación ni se han reportado personas detenidas por estos hechos.

#Nacional ⚠️ || Momentos de tensión se vivieron en Plaza Antara, en Polanco, tras una confrontación entre empleados de una tienda Sephora y varios visitantes. pic.twitter.com/wld29aGftt — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) June 6, 2026

¿Qué pasó entre empleados de Sephora y clientes en Antara?

De acuerdo con las grabaciones que circulan en internet, el incidente ocurrió el viernes 5 de junio dentro de la plaza Antara, en Polanco. En el material se observa cómo trabajadores de Sephora se enfrentan físicamente con varias personas en medio de una discusión que rápidamente escala a los golpes.

Tras el altercado, algunas de las personas involucradas abandonan la zona mientras otros empleados permanecen cerca del establecimiento.

En redes sociales surgieron versiones que apuntan a un presunto intento de robo dentro de la tienda.

Incluso algunos usuarios señalaron que los involucrados podrían ser supuestos “farderos”, término utilizado para referirse a personas que cometen robos en establecimientos comerciales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridades ni por la empresa.

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MSL