Asaltantes golpean brutalmente a guardias de seguridad en Patio Santa Fe; SSC atiende agresión | VIDEO

La tarde de este miércoles 01 de octubre, alrededor de las 12:30 horas, un incidente de violencia y presunto robo en el centro comercial Patio Santa Fe, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, quedó registrado en video y fue denunciado a través de redes sociales.

De acuerdo con el testimonio difundido, un grupo de individuos fue sorprendido mientras intentaba robar dentro del complejo comercial. Al darse cuenta de que estaban siendo grabados, reaccionaron de manera agresiva contra la persona que documentaba la situación.

Según la narración de la afectada, uno de los sujetos arrojó una botella de agua y un pedazo de madera que impactaron directamente en su rostro, lo que obligó a detener la grabación para resguardar su integridad.

Diversas cuentas en redes sociales replicaron la denuncia, señalando a los presuntos responsables como individuos que actúan con violencia dentro del inmueble.

Los mensajes hacen un llamado a difundir el caso y a identificar a los agresores, con el argumento de que, si las autoridades no actúan de inmediato, al menos la presión social y el señalamiento público pueden contribuir a visibilizar el problema y generar conciencia.

Al momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial sobre un incidente similar ocurrido en una plaza comercial de la alcaldía Álvaro Obregón. Según la SSC, efectivos acudieron tras recibir un reporte de agresiones contra empleados de seguridad de una tienda, quienes fueron atacados físicamente por un grupo de cinco presuntos farderos al intentar intervenir.

Informaron que los empleados fueron atendidos por paramédicos y se inició una investigación formal, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia, así como la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público. Este comunicado confirma que las autoridades atendieron el incidente y que se están realizando las indagatorias correspondientes.

Asimismo, especialistas en seguridad recomiendan a las víctimas formalizar su denuncia mediante la plataforma de Denuncia Digital CDMX o en las oficinas de la Fiscalía.

Una denuncia permite iniciar una carpeta de investigación y solicitar de manera oficial las grabaciones tanto de las cámaras de vigilancia internas del centro comercial como del sistema de videovigilancia del C5.

El incidente ha encendido nuevamente la preocupación ciudadana en torno a la seguridad en zonas de alta concurrencia como Santa Fe.

Por su parte, usuarios de redes sociales han expresado inquietud al considerar que este tipo de situaciones no sólo ponen en riesgo a quienes visitan el lugar, sino también a quienes intentan documentar o denunciar delitos en tiempo real.

Mientras tanto, la víctima señaló que conserva el video original del ataque y que se encuentra en proceso de levantar la denuncia formal.

En su mensaje público pidió apoyo para difundir los hechos y exigir justicia, enfatizando que, si los agresores no son detenidos por las autoridades, al menos “los agarre la vergüenza de ser reconocidos como los ladrones que son”.

