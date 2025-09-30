Asesinan a taxista youtuber para robarle su camioneta; ya hay detenidos

Asesinan a taxista youtuber para robarle su camioneta en Perú

Durante la madrugada del lunes en el distrito de Santa Anita, ubicada en el departamento homónimo en Lima, Perú, ocurrió un asalto violento a un taxista de 28 años, quien además era conocido por ser youtuber.

De acuerdo con medios locales, falsos pasajeros asesinaron al joven taxista con la finalidad de robarle su camioneta.

En videos de cámaras de vigilancia puede observarse el momento en el que dos personas obligan al conductor a descender de su camioneta, para posteriormente asesinarlo a sangre fría con tes impactos de bala.

Este hecho captado por cámaras de vigilancia de la zona ocurrió alrededor de las 5:00 horas en la calle Los Musgos, Santa Anita.

En el mismo video puede observarse cómo después de dispararle al conductor, ambos sujetos abordan el vehículo y huyen, dejando el cuerpo del creador de contenido en el suelo.

El joven de 28 años asesinado en Santa Anita se llamaba Rubén Canales Gómez, y los asesinos del youtuber ya fueron capturados por la policía.

Por este hecho se dio la detención de tres presuntos implicados, quienes aparentemente tienen origen extranjero.

El coronel Jorge Chávez, quien es el jefe de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de la Policía Federal de Perú informó que la policía nacional desarticuló la banda criminal llamada “Los Desalmados del Centro”, ya que los posibles responsables del asesinato formaban parte de tres integrantes:

Perozo N. alias “Cachete” Barrios N. alias “Frío” Antonelo N. quien tiene antecedentes por tenencia de material explosivos de manera ilegal.

Una tía del joven taxista y creador de contenido declara en entrevista que gracias al GPS que tenía su sobrino en la camioneta y en el celular pudieron ubicar a los asesinos.

Agradeció a la policía peruana por actuar con rapidez ante lamentable hecho para poder encontrar a los responsables del asesinato de su sobrino.

Han encontrado la llave con ellos tres, el celular le han encontrado con esos tres asesinos. La han encontrado en un hotel descansando después que han matado a mi sobrino Tía de Rubén Canales Gómez



Entre lágrimas, la tía de Rubén dice que no es justo este hecho, pues su sobrino ayudaba a sus padres y sus hermanos, y tenía muchos planes para continuar haciéndolo.

Asesinan a taxista youtuber en Santa Anita ı Foto: Especial

¿Quién era Rubén Canales Gómez?

Rubén Canales Gómez, además de prestar servicio de transporte privado por medio de una aplicación, también era un apasionado de la creación de contenido para redes sociales, entre ellas las plataformas YouTube y TikTok.

Junto a sus amigos, narraba sus experiencias a bordo de su camioneta en un video que publicaron en la plataforma de videos.

Además, por medio de TikTok compartía videos cantando, haciendo bromas, y mostraba lugares de Lima, Perú, como el parque San Borja que es conocido como el parque de la felicidad o el parque del Pentagonito.