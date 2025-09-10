Desestiman declaración de Perú de persona non grata

La declaración como persona non grata, aprobada el martes en comisiones del Congreso de Perú, fue minimizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que esto “no tiene importancia”.

El martes, la Comisión de Relaciones Exteriores del legislativo peruano avaló una moción con la que se busca asignar tal declaración a la mandataria mexicana, lo cual aún habrá de ser ratificado por la representación plenaria en el Congreso. El argumento es el rechazo a las declaraciones de Sheinbaum que considera a Pedro Castillo el presidente legítimo del país y que enfrentó un golpe de Estado.

La mandataria negó que el reconocimiento que hace de Castillo represente una agresión contra aquel país. Recordó que el pasado 29 de agosto recibió a Guido Croxatto, abogado del peruano, para externar su solidaridad con él.

“No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo; que, desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado, y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”, dijo.

La mandataria comentó que esta postura se maneja desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que esto continuará así, tal como se hizo respecto a Ecuador y la condena contra el asalto a la embajada de México en aquel país: “Nosotros vamos a mantener nuestra posición”.