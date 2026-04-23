Bloqueo en Circuito Interior por manifestación de estudiantes del IPN

Cierre vial en Circuito interior por alumnos de IPN

La tarde de este jueves 23 de abril, la circulación en el Circuito Interior se encuentra totalmente colapsada debido a un bloqueo realizado por un numeroso contingente de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los manifestantes han cerrado ambos sentidos de la vialidad a la altura de Amado Nervo Ab. Insurgentes, generando filas kilométricas de vehículos y afectando el traslado de miles de capitalinos.

Cierre en Circuito Interior por manifestación ı Foto: Cuartoscuro

Se concentraron desde las 11:30 de la mañana en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de Zacatenco, una hora después ingresaron a la estación Politécnico del metro para trasladarse al Casco de Santo Tomás.

Los bloqueos y manifestación a lo largo del día, han afectado los siguiente puntos:

Calzada de los Gallos.

Casco de Santo Tomás a la altura de la calle Manuel Carpio, donde realizarán un mitin y definirán si marcharán hasta la Secretaría de Gobernación.

Circuito Interior y la Calzada México Tacuba.

16:52 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación en ambos sentidos de carriles centrales y laterales de Circuito Interior a la altura de Amado Nervo. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/q4K49cv7RX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 23, 2026

Nuevamente los alumnos se congregan en una manifestación en demanda de mejoras administrativas y académicas.

El bloqueo se encuentra al cruce de San Cosme y Circuito Interior por cerca de 150 a 200 estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Luego de la asamblea iniciaron un desplazamiento en contrasentido de los carriles laterales del circuito.

Demandas de la comunidad estudiantil del IPN

En la marcha realizada, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional presentaron un pliego petitorio que incluye los siguientes puntos clave: