Carolina Flores, así fue su paso por los concursos de belleza | FOTOS Y VIDEOS

Carolina Flores y su paso por los concursos de belleza

En los últimos días la noticia del asesinato de Carolina Flores Gómez ha causado conmoción entre los internautas, pues incluso el video de su homicidio ha ganado viralidad en redes sociales.

La exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores; quien tenía 27 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

El video filtrado en redes sociales permite apreciar el momento en el que Carolina Flores y su suegra, Erika María “N” viven un momento tenso por una discusión verbal que sostienen por un momento.

Carolina decide caminar hacia una habitación distinta, por lo que Erika decide caminar detrás de ellas hasta que ambas dejan de aparecer en cuadro; posteriormente se puede apreciar el sonido de al menos seis detonaciones de arma de fuego.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza ı Foto: Redes Sociales

Los usuarios en redes sociales dieron a notar su indignación ante este hecho, no sólo porque todo apunta a que la presunta responsable es su suegra, sino por la reacción de su pareja sentimental.

Alejandro, el padre del hijo de Carolina y su pareja sentimental; también es investigado para determinar su presunta responsabilidad, pues el homicidio de Flores Gómez ocurrió el 15 de abril, y Alejandro acudió a realizar la denuncia un día después.

Carolina Flores y Alejandro ı Foto: Redes Sociales

Paso de Carolina Flores en los concursos de belleza

Carolina Flores Gómez era conocida desde hace casi 10 años, pues la joven de Baja California incursionó en los concursos de belleza de su localidad a temprana edad.

La participación de Carolina Flores en el concurso de belleza Miss Teen Universe Baja California la llevó a coronarse en 2017, cuando tan solo tenía 18 años de edad.

En los videos del concurso de belleza Miss Teen Universe Baja California no solo se puede apreciar la belleza de Carolina Flores, sino que también sale a relucir el carisma y alegría de la exreina de belleza.

En un video semblanza realizado en memoria de Carolina Flores se pueden apreciar varios momentos de la joven promesa del modelaje y los concursos de belleza.

Carlona Flores aparece sonriente en los videos, conviviendo con varias personas, dando pláticas frente a varias jóvenes y modelando en una pasarela después de haber sido coronada.

Carolina Flores Gómez y su madre el día de la coronación de Miss Media 2017 ı Foto: Especial

"Carito bella, siempre vas a vivir en nuestros corazones. No solo por lo que reflejabas por fuera, sino por la luz tan especial que llevabas dentro. Siempre tan amable, con una sonrisa sincera y una vibra hermosa que hacía sentir bien a cualquiera que tuviera la fortuna de estar cerca de ti" se lee en la publicación.

Carolina Flores Gómez, Miss Teen Baja California 2017 ı Foto: Captura de pantalla

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