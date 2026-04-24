Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, advierte a Érika ‘N’: ‘La vamos a encontrar’, declara tras orden de aprehensión

La madre de Carolina Flores pide justicia por el feminicidio de su hija

A nueve días del feminicidio que sacudió a Polanco, Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, rompió el silencio en una emotiva entrevista, donde lanzó una advertencia directa a Érika “N”, suegra de su hija y principal sospechosa del crimen, quien actualmente se encuentra fugitiva.

Con la fortaleza de quien ya no tiene nada que perder, la señora Gómez fue clara, el pasado político y la huida de la agresora no impedirán que pague por el asesinato de la joven de 27 años.

Salen detalles de la relación complicada con su suegra ı Foto: Redes sociales

Durante la videollamada, Reyna Gómez se dirigió directamente a la mujer que presuntamente disparó siete veces contra su hija frente a su nieto de ocho meses.

“Si la señora me está viendo o escuchando, entréguese. Sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos pidiendo justicia por mi hija”.

La madre de la exreina de belleza confesó que su mayor temor ya se cumplió al perder a Carolina, por lo que ahora su única misión es ver a la responsable tras las rejas. “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor”, declaró.

El origen del conflicto

Reyna Gómez reveló detalles sobre la tensa relación entre Carolina y Érika, la cual no era un secreto para la familia.

De acuerdo con su testimonio, los malentendidos entre ellas eran frecuentes y la situación empeoró. La convivencia entre suegra y nuera era complicada desde que ambas vivían en Ensenada, un hecho que Carolina compartía con su madre debido a la estrecha confianza que mantenían.

“Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”, reveló Reyna, sugiriendo que el nacimiento intensificó la conducta posesiva de Érika.

En tanto a su nuero, Alejandro, Reyna mencionó que en las videollamadas siempre los veía cariñosos y bromeando con el bebé.

Sin embargo, esta percepción de “pareja ideal” contrasta con la investigación de la Fiscalía de la CDMX, que aún analiza por qué Alejandro permitió que su madre escapara y por qué tardó casi 24 horas en avisar a la familia de Carolina sobre su muerte.

Actualmente, el apoyo a la familia Flores Gómez ha unificado a la comunidad de Ensenada, que se ha volcado en redes sociales para difundir la imagen de Érika “N” y evitar que cruce la frontera o permanezca oculta.