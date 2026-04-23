FGJCDMX gira orden de aprehensión contra Érika ‘N’ por feminicidio de Carolina Flores

El caso de Carolina Flores sigue con orden de aprehensión contra su suegra

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha formalizado la búsqueda de la responsable del feminicidio de Carolina Flores. Un Juez de Control emitió una orden de aprehensión contra Érika “N”, suegra de la víctima, quien es señalada como presunta autora material del crimen ocurrido el 15 de abril en Polanco.

Actualmente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) trabajan para localizar a la mujer de 63 años, quien se encuentra prófuga.

La orden judicial se sustenta en varios elementos sólidos integrados en la carpeta de investigación. Entre las pruebas principales destacan las grabaciones de seguridad del departamento, que muestran el momento preciso en que Érika “N” dispara contra Carolina con un arma calibre .9 milímetros.

Su cuerpo tiene al menos 12 lesiones ı Foto: Redes sociales

Los resultados de la necropsia confirmaron la gravedad del ataque al registrar un total de 12 lesiones, repartidas equitativamente entre el tórax y la cabeza.

Finalmente, la investigación cuenta con el testimonio de Alejandro, hijo de la acusada y esposo de la víctima, quien señaló directamente a su madre como la responsable del crimen tras una discusión por motivos personales.

Érika “N” tuvo participación en la vida pública de Baja California, donde fue candidata a regidora en Ensenada durante 2016.

Según el expediente, tras el ataque, la mujer justificó sus acciones ante su hijo diciendo simplemente “me hizo enojar”, antes de abandonar el lugar de los hechos.

Según las declaraciones de Reyna Gómez, madre de la joven, Alejandro intentó explicar su comportamiento asegurando que actuó por temor.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra de Erika María Guadalupe Herrera, presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores.



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El hombre argumentó que evitó el reporte inmediato por miedo a ser detenido, lo que, según su versión, habría dejado a su hijo en el desamparo.

Durante las horas de silencio, afirmó haber grabado videos con indicaciones sobre la crianza de la menor, preparándose para las posibles consecuencias legales que enfrentaría.

Aunque Alejandro denunció a su madre, la Fiscalía aún investiga su responsabilidad. El reporte indica que permitió la huida de la agresora y esperó casi 24 horas para dar aviso a las autoridades. Por ello, se analiza si incurrió en omisión o encubrimiento.