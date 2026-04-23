¿Dónde se encuentra la suegra de Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada?

Este miércoles comenzó a viralizarse en redes sociales el video del asesinato de la ex reina de belleza de 27 años de edad, Carolina Flores; quien fue atacada con un arma de fuego al interior de su departamento por su suegra.

Carolina Flores fue encontrada sin vida al interior de un departamento ubicado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; de acuerdo con la información que se conoce, la posible causa de muerte es un impacto con arma de fuego en la cabeza.

La suegra de Carolina Flores Gómez, Erika “N” fue señalada como la presunta responsable del asesinato de la ex reina de belleza, pues en el video se puede apreciar el momento exacto en el que ocurrió el trágico suceso.

El video comenzó a generar reacciones de indignación entre los internautas, no sólo por el suceso; sino por la reacción del esposo de Carolina Flores al notar que su madre había sido la autora del ilícito y la corta conversación que surgió después.

Carolina Flores Gómez ı Foto: Especial

¿Dónde se encuentra la suegra de Carolina Flores?

El pasado 15 de abril Erika María “N”; de 63 años de edad, fue captada en el video de una cámara de vigilancia. En este se aprecia el momento en el que le disparó directamente en al menos seis ocasiones a la exreina de belleza, Carolina Flores.

En el video se puede observar que Carolina Flores y su suegra tienen una discusión verbal; pese a que la discusión es inaudible, se puede notar la tensión que existe entre ambas.

Ante la discusión, Carolina decide caminar hacia una habitación distinta a la que se encontraba con Erika María, por lo que la suegra decide caminar hacia ella hasta que ambas se pierden del área visible captada por la cámara.

Sin embargo; en el video se pueden escuchar al menos seis detonaciones de arma de fuego, y posteriormente aparece el esposo de Carolina con su hija en brazos, y procede a interrogar a su madre sobre lo ocurrido.

Difunden video del homicidio de Carolina Flores ı Foto: Captura de pantalla

Fue hasta el 16 de abril cuando el esposo de Carolina Flores; Alejandro, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a realizar la denuncia contra su madre por el asesinato de su esposa.

Debido a este retraso, y a que se desconoce el paradero de Erika “N”, Alejandro también está siendo investigado por las autoridades con la finalidad de determinar su posible responsabilidad.

Este hecho ha provocado indignación entre las personas, quienes exigen justicia y que se encuentre a Erika “N”, quien incluso se lanzó como candidata a regidora en Ensenada, Baja California en 2016.

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