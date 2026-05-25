Hoy No Circula martes 26 de mayo 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este martes 26 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula aplica este martes 26 de mayo de 2026 para vehículos con engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2, de las 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este cuarto y último martes del mes, tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, aquellos que no pertenecen a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este martes 26 de mayo de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Qué autos sí circulan este 26 de mayo?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Con el objetivo de prevenir contingencias ambientales, el Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Sin embargo, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de Contingencia Ambiental las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas ambientales vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México .

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y en la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos pueden ser trasladados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr