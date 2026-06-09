Así es la Línea 0 del Trolebús ‘El Chapulín’: ruta, conexiones y tiempo de traslado

Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo de salida a la nueva Línea 0 del Trolebús.

La primera fase de la Línea 0 de Trolebús, conocida como “El Chapulín”, inició operaciones este lunes con un recorrido de 22.1 kilómetros entre el CETRAM Chapultepec y Ciudad Universitaria, proyecto que forma parte de la estrategia de electromovilidad del Gobierno de la Ciudad de México y que beneficiará a 65 mil usuarios diarios.

Durante la inauguración, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, explicó que el nuevo corredor conectará las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

“Con su entrada en funcionamiento, continuamos avanzando hacia un sistema de transporte limpio, eficiente y amigable con el medio ambiente , que responde a las necesidades reales de la ciudadanía y fortalece la visión de una ciudad sustentable y mejor conectada”, afirmó.

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La Línea 0 tendrá conexión con las líneas 2, 3, 6, 7 y 13 de Trolebús; las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro; y las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús, lo que permitirá mejorar la conectividad para miles de usuarios en la zona poniente y sur de la capital.

Aspecto de una unidad de la nueva Línea 0 del Trolebús. ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario destacó que la línea constituye uno de los proyectos más ambiciosos de electromovilidad en la Ciudad de México, al conectar zonas habitacionales, centros educativos, laborales y comerciales de alta afluencia.

“Su trazo conecta zonas de alta densidad poblacional, centros educativos, laborales y comerciales de gran afluencia, consolidándose como un eje estructurante que fortalece la red de transporte público en el poniente de la ciudad”, señaló.

La ruta tendrá un tiempo de recorrido aproximado de 53 minutos y contará con intervalos de paso de dos minutos.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la puesta en marcha de la Línea 0 del Trolebús sucede el mismo día que la inauguración de la Línea 14, que conectará Huipulco con Universidad.

“Hoy venimos al poniente de la ciudad para hacer la entrega de una ruta a la ciudadanía, una ruta de la electromovilidad, una ruta que fortalece el camino que la ciudad decidió para transformar la movilidad” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno



Además detalló que ambas rutas representan una inversión conjunta de mil 600 millones de pesos y beneficiarán a más de 300 mil personas.

“Tanto esta ruta de Chapultepec a Universidad como la de Huipulco a Universidad hemos invertido en conjunto mil 600 millones de pesos en beneficio de más de 300 mil personas de las colonias aledañas”, sostuvo.

Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el banderazo de salida a la nueva Línea 0 del Trolebús. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria destacó que con estos proyectos se incorporan 35 kilómetros nuevos de electromovilidad a la capital y se cumple el compromiso de alcanzar 100 kilómetros antes del inicio del Mundial de Futbol 2026, que arranca el 11 de junio.

“Avanzamos con ello, como lo hicimos en nuestro compromiso de tener antes del Mundial 100 kilómetros nuevos de electromovilidad, más y mejor transporte público, más y mejor infraestructura” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno



Para la operación de la Línea 0 se incorporarán 60 trolebuses eléctricos de 12 metros de longitud, de los cuales 18 serán administrados por el Servicio de Transportes Eléctricos y 42 por la concesionaria COREVSA. Además, se realizará la chatarrización de 72 autobuses que concluyeron su vida útil.

Brugada Molina agregó que, sumando las unidades que operarán en la Línea 14, la ciudad incorporará 79 nuevos trolebuses y retirará de circulación 132 unidades de transporte concesionado.

“Cuando chatarrizamos y retiramos un autobús o un microbús, eliminamos una fuente de contaminación y superamos años de rezago, de incomodidad o de inseguridad”, afirmó.

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cehr