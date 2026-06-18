Hoy No Circula viernes 19 de junio 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 19 de junio de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este viernes 19 de junio de 2026, el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2 en la Ciudad de México y el Estado de México, vigente de las 05:00 a las 22:00 horas.

Tampoco podrán circular vehículos con placas foráneas, es decir, aquellos registrados fuera de los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

Así aplica el Hoy No Circula este viernes 19 de junio de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Qué autos sí circulan este viernes 19 de junio de 2026?

Están exentos de las restricciones del programa Hoy No Circula:

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Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos del sector salud

No obstante, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también se mantiene vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, desde el 1 de enero de 2026 el programa Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Sin embargo, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de Contingencia Ambiental las restricciones vehiculares en estos municipios se aplicarán conforme a las normativas ambientales vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, las cuales son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México .

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas e incluso en la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos pueden ser trasladados al corralón.

En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del programa Hoy No Circula.

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cehr