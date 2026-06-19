Falla eléctrica en L1 del Metro provoca desalojo

Una falla eléctrica en la zona de vías de la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México provocó la evacuación de usuarios de un convoy luego de que un bastón de apoyo cayera a los rieles, lo que generó un arco voltaico, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con el organismo, el incidente ocurrió alrededor del mediodía cuando el objeto hizo contacto con la barra guía, provocando una descarga eléctrica en la zona de vías que derivó en un chispazo y en la interrupción del servicio.

El Dato: El Metro emitió consejos para evitar la caída de objetos personales a vías y retrasos en el servicio, entre ellos, resguardar pertenencias y no rebasar la línea de seguridad.

Usuarios reportaron en redes sociales la presencia de humo en los andenes, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en la estación, por lo que personal operativo realizó el desalojo preventivo del convoy.

Por su parte el director del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que el hecho ocurrió de manera accidental cuando un bastón de apoyo utilizado por una persona con discapacidad visual cayó a la zona de vías, lo que provocó el arco eléctrico. Sin embargo, afirmó que no se registraron personas lesionadas.

“En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red”, indicó el funcionario vía sus redes sociales.

Añadió que el caso sirve como recordatorio sobre la importancia de sujetar adecuadamente pertenencias y objetos de apoyo al permanecer cerca del andén, ya que una situación involuntaria puede generar afectaciones a la operación y retrasos para los usuarios.

De acuerdo con versiones difundidas tras el incidente, el usuario involucrado sería un hombre identificado como Eulogio, de 56 años, quien resultó ileso. Su bastón quedó dañado tras el contacto con la zona de vías, sin embargo, personal del Metro le proporcionó uno nuevo y fue asistido en el lugar.

El STC informó en su cuenta de X que el servicio fue restablecido.