Los bajopuentes, hasta concluir otras obras en Calzada de Tlalpan

La rehabilitación de los primeros 13 pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan no concluirá hasta que finalicen los trabajos pendientes del Jardín Flotante Tlalpan en la zona de Chabacano, mientras que la intervención de los 22 cruces restantes ubicados en la alcaldía Benito Juárez comenzará hasta 2027; así lo dijo el director de la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay Gorman, en entrevista con La Razón.

Estas fechas contrastan con los anuncios realizados por autoridades capitalinas en noviembre de 2025, cuando se informó que la rehabilitación de 13 de los 34 pasos a desnivel ubicados sobre Calzada de Tlalpan estaría lista antes de la inauguración del Mundial de Futbol 2026; sin embargo, a ocho días del arranque del torneo, ninguno de estos espacios ha sido entregado formalmente.

El Dato: Durante el primer recorrido de este medio en paso a desnivel, La Razón pudo constatar que los capitalinos se sienten más seguros si hay locatarios.

“Yo creo que (la entrega de los primeros 13) será en los próximos meses, porque además el Mundial no ha terminado todavía, pero ya cuando termine la obra de apuntalar la obra de Chabacano, ya vamos a poder tomar más velocidad en las obras”, aproximó el funcionario.

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Aunque los pasos a desnivel continúan con pendientes, están abiertos al paso del peatón y, hasta el cierre de esta edición, no cuentan con los espacios comerciales ni comunitarios que fueron anunciados como parte del proyecto.

Incluso, durante los recorridos realizados por este medio el pasado 15 de junio se constató que algunos de ellos carecían de vigilancia permanente, pese a que en entrevista Mackinlay Gorman dijo que la seguridad correría a cargo de Servimet.

Tampoco había seguridad el pasado 20 de marzo cuando La Razón realizó un recorrido por todos los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan, en el que se documentaron las condiciones en que se encontraban estos espacios previo a su intervención, así como las problemáticas de mantenimiento, vigilancia y ocupación que presentaban en más de 28 de ellos.

“Pusimos en todos esos pasos a desnivel iluminación, seguridad y limpieza, que es algo que no lo teníamos previsto, pero en varios de esos pasos pusimos esos servicios para que sobre todo la gente pueda cruzar de un lado a otro de manera abierta, tranquila”, dijo.

Agregó que el avance de las obras estuvo condicionado por la construcción del Jardín Flotante Tlalpan, ya que varios de los pasos a desnivel fueron utilizados para apuntalar temporalmente la estructura de esta intervención urbana.

Usuarios caminan por uno de los pasillos de un paso a desnivel vacío. ı Foto: David Patriciol|La Razón

“Los 13 pasos a desnivel están todos ya en obra, pero muchos de ellos no pudieron avanzar hasta que termine el Jardín Flotante. Los pasos a desnivel tuvieron todo un propósito en un primer momento de apuntalar la obra y ahora que esa obra se terminó se están desapuntalando y ya podrán proseguir los trabajos”, señaló.

La rehabilitación forma parte de la intervención integral de Calzada de Tlalpan impulsada por el Gobierno capitalino como un proyecto mundialista. Desde noviembre de 2025 informaron que de los primeros 13 ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, siete serán transformados en Pasos de la Utopía, mientras que seis conservarán su vocación comercial.

“Los pasos utópicos tienen que ver con pasos que serán disfrutables de manera gratuita para la ciudadanía… ofrecerán servicios, talleres, espacios culturales, etcétera”, informó.

El titular de Servimet detalló que la rehabilitación física de los espacios corre a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), mientras que la paraestatal es responsable de la negociación con los locatarios, la regularización de los espacios comerciales y, posteriormente, de la administración de los servicios.

Servimet instalará medidores individuales de agua y energía eléctrica para cada local, cobrará las rentas correspondientes y será responsable de los servicios de seguridad, mantenimiento y limpieza una vez que sean entregados: “Los locatarios sólo van a pagar una renta mínima, van a pagar su agua y su luz. Todo lo que es seguridad, mantenimiento y limpieza lo vamos a asegurar nosotros”.

Los locatarios, dijo, pagarán aproximadamente 150 pesos más IVA por metro cuadrado, por lo que la mayoría desembolsará entre 600 y 700 pesos mensuales bajo contratos definidos por antigüedad y demás características del locatario.

De igual manera destacó que en los pasos a desnivel, al no estar previamente regulados por ninguna autoridad, han ocurrido situaciones anómalas como rentas irregulares, venta de espacios y vivienda irregular.

“Se han dado fenómenos, vamos a decirlo, anormales, como rentas, ventas, compras, desplazamientos entre asociaciones o personas o locatarios, etcétera, que nunca debieron haber existido, pero como el Gobierno no hizo nada tampoco, pues ahora asumimos eso”, aseguró.

“Estaban prácticamente abandonados, sucios, inseguros y si bien muchos locatarios hicieron esfuerzo para mantenerlos, es evidente que necesitan una rehabilitación estructural y de fondo”, añadió.

Respecto a la segunda fase del proyecto, correspondiente a los 22 pasos a desnivel ubicados en la alcaldía Benito Juárez, dijo que en las próximas semanas se realizará un censo para identificar a comerciantes y ocupantes de cada espacio.

“Estamos negociando la fecha con ellos, a ver si podemos hacerlo entre este mes y el que viene”, dijo. Según el titular de Servimet, la información servirá para proyectos ejecutivos que posteriormente desarrollará la Sobse. Bajo este calendario, la intervención física de la segunda fase comenzaría hasta 2027, después de que concluya la primera etapa del proyecto en la Cuauhtémoc.