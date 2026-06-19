Aficionados mexicanos causan caos en el Ángel tras la victoria de México

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur se salió de control la noche de este jueves en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados abarrotaron Paseo de la Reforma y calles aledañas, provocando momentos de tensión, empujones y una fuerte estampida entre los asistentes.

La concentración de personas se extendió incluso dos y tres calles más allá de Reforma, mientras que decenas de aficionados se empujaban y gritaban en medio de la multitud, generando pánico entre algunos asistentes debido a la falta de espacio para desplazarse.

Afluencia genera tensión

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la aglomeración de personas provocó el colapso momentáneo de varios grupos de aficionados en la esquina de Paseo de la Reforma y la calle Amberes, donde algunos asistentes terminaron en el suelo en medio de los empujones.

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Uno de los momentos de mayor riesgo ocurrió cuando varios aficionados escalaron las estaciones del Metrobús ubicadas sobre Paseo de la Reforma para observar mejor los festejos.

Festejos se salen de control

Las imágenes muestran a decenas de personas brincando sobre las estructuras, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona debido al peso acumulado sobre las instalaciones y al riesgo de una posible caída o colapso.

La multitud continuó creciendo conforme avanzó la noche y la fiesta por el pase de México a la siguiente ronda del Mundial se extendió por varias cuadras de la avenida más importante de la capital del país.

▶ #Video | ⚽Aficionados suben a estaciones del MB sobre Reforma. El peso de las decenas de personas está a punto de tirar la estructura#SeleccionMexicana #Deportes #Estadio



📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/KPsv9Jti8w — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 19, 2026

Desde horas antes del silbatazo final, miles de seguidores del Tricolor comenzaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia para seguir el partido en pantallas instaladas en la zona. Sin embargo, tras la victoria de México, la euforia provocó que la capacidad del lugar fuera rebasada.

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MSL