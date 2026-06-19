Ni la lluvia los frenó para ir al Fan Fest...

Cientos de personas ven el partido México vs Corea en el FIFA Fest en su cede de la plancha del Zócalo en el Centro Histórico.

La fiesta comenzó mucho antes del silbatazo inicial. Desde la tarde, miles de aficionados vestidos de verde fueron llegando al Zócalo para seguir el partido entre México y Corea en el FIFA Fan Festival.

Para las seis de la tarde ya no cabía nadie más, los accesos fueron cerrados y cientos de personas se quedaron afuera.

En la entrada de avenida 20 de Noviembre hubo momentos de tensión cuando varios aficionados intentaron entrar pese al cierre. El personal de seguridad tuvo que reforzar la vigilancia para evitar que la situación pasara a mayores, mientras la gente buscaba alternativas para seguir el encuentro.

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Dentro de la Plaza de la Constitución sonaban trompetas, tambores y porras; grupos de amigos se fotografiaban con máscaras de luchador, sombreros y pelucas tricolores, mientras otros mataban el tiempo brincando y jalando las cuerdas que habían llevado consigo. Otros esperaron la hora del encuentro sentados en el suelo.

Aunque el Zócalo lució menos lleno que en la inauguración del Mundial y el debut de México frente a Sudáfrica, el ánimo nunca cayó. Minutos antes del arranque del encuentro las filas para comprar comida y bebidas se mezclaban con quienes buscaban un mejor lugar frente a la pantalla gigante.

Cada vez que las cámaras enfocaban a algún aficionado mexicano en la transmisión, los asistentes respondían con silbidos, aplausos y gritos de apoyo.