Son de Haití, uno de cada 10 refugiados en la CDMX

Con corte a mayo de 2026, en la Ciudad de México se contabilizaron dos mil 632 personas refugiadas de origen haitiano, de acuerdo con una solicitud de transparencia emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Si se considera que durante el mismo periodo la Comar dio asilo a 25 mil 903 refugiados de 84 nacionalidades, esto significa que 1 de cada 10 refugiados en la Ciudad de México provienen de Haití (10.16 por ciento del total).

El Dato: Son dos alcaldías que están en la mira por su alta afluencia de refugiados de origen haitiano: Tláhuac e Iztapalapa, de acuerdo con datos del funcionario.

Temístocles Villanueva, el coordinador de Movilidad Humana en la capital, señaló que muchos haitianos en la Ciudad de México no denuncian aquellos delitos de los cuales son víctimas.

En entrevista con La Razón, el funcionario manifestó que esto se debe a dos motivos fundamentales: la desconfianza hacia las autoridades mexicanas y la poca familiaridad que tienen esas personas con dichos procesos.

“Les cuesta trabajo realizar el proceso que representa ir al Ministerio Público a levantar una denuncia y diría que no sólo por desconfianza, sino porque en su país ni siquiera hay un proceso de justicia que les permita realizar una denuncia o dar seguimiento. Llegan aquí y obviamente desconocen que estos mecanismos existen. Para ellos estos trámites son algo extraño”, dijo Villanueva.

Al interior de la Ciudad de México, las personas refugiadas de origen haitiano ocupan el tercer lugar en lo que refiere a población, solamente por detrás de Honduras (con dos mil 802 refugiados) y Venezuela (con 16 mil 422 refugiados).

Además, para dimensionar el tamaño de esta comunidad en la capital del país, las cifras de personas refugiadas cuyo país de origen es Haití superan hasta en 232.74 por ciento los números del cuarto puesto en el ranking, el cual es ocupado por El Salvador (con 791 refugiados).

Villanueva señala que para que refugiados de Haití y otros países tengan acceso a los mecanismos de justicia de la Ciudad de México, es necesario reformar la burocracia a nivel local y federal.

“El desafío el día de hoy dentro del Gobierno de la Ciudad de México no es un desafío de voluntad política, no es un desafío ni siquiera de recursos, el principal desafío es lograr romper con la inercia de la burocracia que se vive en todas las instituciones, en todas las secretarías, lograr la capacitación y sensibilización desde el policía que abre la puerta, hasta el médico especialista de un instituto”, expuso.

Con base en la Comar, la cifra de refugiados haitianos en la Ciudad de México aumentó hasta en 1,550 por ciento sólo de 2023 a 2025, aunque si toman en consideración los datos de 2018 (sólo dos refugiados en todo el año), la estadística se dispara aún más.