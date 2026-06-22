Marchas y bloqueos en CDMX HOY 22 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Grupo de la CNTE se manifestará hoy en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 22 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 22 de junio se prevén cuatro concentraciones y una cita.

Concentraciones

FAMILIARES DE VÍCTIMA DE FEMINICIDIO : En Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00. (Nota: no se descarta que colectivas feministas se sumen en apoyo, así como posibles afectaciones viales).

AMIGOS Y FAMILIARES DE PRESUNTO RESPONSABLE DE FEMINICIDIO : En Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30. (Nota: se prevé la presencia de integrantes de la comunidad skater y posibles afectaciones viales).

SECCIÓN IX DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN : En Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Xocongo No. 58, Col. Tránsito, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00. (Nota: no se descarta la asistencia de representantes de diversas secciones de la CNTE).

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARÍA Y POPULAR POR PALESTINA: En Restaurante Mafalda, Av. Miguel Hidalgo No. 10, Col. San Lucas, Alc. Coyoacán, desde las 18:00.

Citas Agendadas

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PETROLEOS DE MÉXICO: En Poder Judicial de la Federación, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Flor de María, Alc. Álvaro Obregón, desde las 10:00.

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