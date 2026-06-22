¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 22 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY lunes 22 de junio

Familiares de víctima de feminicidio realizarán concentración hoy en CDMX.
Familiares de víctima de feminicidio realizarán concentración hoy en CDMX. Foto: ilustrativa: Cuartoscuro/Especial
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Grupo de la CNTE se manifestará hoy en CDMX.
Grupo de la CNTE se manifestará hoy en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 22 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 22 de junio se prevén cuatro concentraciones y una cita.

Concentraciones

  • FAMILIARES DE VÍCTIMA DE FEMINICIDIO: En Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00. (Nota: no se descarta que colectivas feministas se sumen en apoyo, así como posibles afectaciones viales).
  • AMIGOS Y FAMILIARES DE PRESUNTO RESPONSABLE DE FEMINICIDIO: En Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30. (Nota: se prevé la presencia de integrantes de la comunidad skater y posibles afectaciones viales).
  • SECCIÓN IX DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN: En Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Xocongo No. 58, Col. Tránsito, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00. (Nota: no se descarta la asistencia de representantes de diversas secciones de la CNTE).
  • ASAMBLEA INTERUNIVERSITARÍA Y POPULAR POR PALESTINA: En Restaurante Mafalda, Av. Miguel Hidalgo No. 10, Col. San Lucas, Alc. Coyoacán, desde las 18:00.

Citas Agendadas

  • JUBILADOS Y PENSIONADOS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PETROLEOS DE MÉXICO: En Poder Judicial de la Federación, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Flor de María, Alc. Álvaro Obregón, desde las 10:00.

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