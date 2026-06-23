Marchas y bloqueos en CDMX HOY 23 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Jueces y Magistrados en retiro protestan en las inmediaciones del Tribunal de Disciplina Judicial bloqueando la Av. Insurgentes Sur exigiendo el pago de indemnizaciones pendientes.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una manifestación en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 23 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 23 de junio se prevén cuatro marchas, dos concentraciones y tres citas.

Marchas

Juzgadoras y Juzgadores Federales Cesados con la Reforma Judicial : Se concentrarán a partir de las 09:30 en dos puntos de origen: el Monumento a la Revolución y el Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera). Ambos grupos marcharán con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc).

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. : Se concentrarán a las 09:30 en el Parque de la Bombilla (Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón) con un destino por definir. (Nota: no se descarte que se trasladen a alguna de las sedes de los Juzgados y Tribunales Federales, así como la instalación de un plantón).

Resistencias MX : Se concentrarán a las 10:00 en el Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc).

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente: Se concentrarán a las 11:00 en el Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc).

Concentraciones

Comunidad IBQ : En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero), desde las 13:00.

Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”: En la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:30.

Citas Agendadas

Movimiento Indígena Artesanal Originario de México A.C. : En la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.

Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión : En la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 14:00.

Grupo Nahuatl Artesanos Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México: En la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00.

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