Policía Auxiliar y PBI podrán aplicar infracciones de tránsito en 7 alcaldías de CDMX

SSC autoriza a policías auxiliares y bancarios a aplicar infracciones de tránsito en la Ciudad de México.

Elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) estarán facultados para infraccionar a conductores en siete alcaldías de la Ciudad de México a partir de este 23 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con el arranque de las operaciones, el personal policial podrá sancionar diversas faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; no obstante, sus atribuciones estarán limitadas a las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztacalco

Miguel Hidalgo

En Xochimilco, las infracciones serán aplicadas por elementos del Sector 73, identificado con el indicativo indicativo “Excalibur”, mientras que en Iztapalapa las labores de tránsito recaerán en uniformados del Sector 56, con indicativo “Cobra”.

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Ahora, policías bancarios y de la PBI podrán aplicar multas de tránsito. ı Foto: Cuartoscuro

Facultan a 1,287 policías auxiliares y de la PBI

La SSC explicó que las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional realizaron la selección de personal calificado, y recordó que el pasado 10 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el listado del personal policial autorizado para infraccionar, así como sus números de placa.

Según el documento, 717 elementos fueron facultados para expedir y firmar boletas de tránsito, así como recibos “emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de Tránsito en la Ciudad de México”.

Elementos de la PBI, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Además, otros 570 uniformados fueron autorizados para emitir y firmar boletas de tránsito “mediante sistemas tecnológicos, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de Tránsito en la Ciudad de México”.

El personal seleccionado recibió capacitación en materia de seguridad vial , proceso en el que colaboró la asociación Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety.

De acuerdo con la SSC, la estrategia tiene como objetivo “impulsar una movilidad segura en la Ciudad de México y fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito”.

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cehr