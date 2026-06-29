Se inauguró la Utopía Cen Tlalli en La Magdalena Contreras

La alcaldía La Magdalena Contreras vive un momento de transformación profunda. Con la inauguración de la Utopía Cen Tlalli (que significa “Tierra Unida” en náhuatl), más de 72 mil personas de la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé y zonas aledañas ahora tienen acceso a un espacio de vanguardia diseñado para el bienestar común, la justicia social y la equidad que ayudará a reforzar el tejido social.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este complejo representa un modelo de urbanismo social y feminista. Su objetivo principal es acercar recursos de alta calidad a comunidades que históricamente habían sido marginadas, colocando en el centro a las infancias, personas adultas mayores y mujeres.

Por su parte, el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, calificó la inauguración como un “día histórico” que responde directamente a las demandas más sentidas de la población.

Un espacio sustentable y equipado para todos

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que el complejo se construyó sobre un terreno de 20 mil metros cuadrados (anteriormente campos de fútbol), logrando una extensión operativa de más de 30 mil metros cuadrados. El diseño arquitectónico respetó el medio ambiente mediante la conservación de 263 árboles y la integración de sistemas avanzados de captación de agua de lluvia.

La Utopía está conformada por 11 edificios que albergan:

Salud Integral: Consultas generales, atención dental y servicios especializados completamente gratuitos.

Sistema Público de Cuidados: Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, espacio de convivencia para adultos mayores, lavanderías populares y comedores comunitarios para aliviar la carga del trabajo doméstico.

Deporte y Recreación: Alberca semiolímpica, canchas multifuncionales y áreas verdes.

Cultura y Arte: Espacios dedicados a la expresión artística y talleres comunitarios.

Compromiso con las periferias

Además de la apertura de este espacio, las autoridades reafirmaron el compromiso con el desarrollo sostenible de la demarcación a través de acciones complementarias urgentes, tales como:

El mejoramiento del suministro de agua potable en más de 22 colonias.

El inicio formal de las obras del Cablebús en la alcaldía para mejorar la movilidad y conectividad de la zona.

Con estas acciones, la Utopía Cen Tlalli se consolida como un faro de derechos sociales, demostrando que la infraestructura pública de calidad puede y debe estar al servicio de quienes más lo necesitan.

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