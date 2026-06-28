Clara Brugada inaugura la primera Utopía en La Magdalena Contreras

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la inauguración de la Utopía Cen Tlalli Ocotepec.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Cen Tlalli Ocotepec, ubicada en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía La Magdalena Contreras.

Cen Tlalli Ocotepec es la primera Utopía que al poniente de la Ciudad de México, y se suma a otras cinco inauguradas en Azcapotzalco, Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

De acuerdo con Brugada Molina, esta nueva Utopía beneficiará a más de 72 mil habitantes de La Magdalena Contreras con servicios esenciales y espacios de cuidado.

“Para el gobierno de la Ciudad, las periferias son el centro de atención, de apoyo, de diversión y también, de transformación. Esta es la primera Utopía en el poniente de la Ciudad de México, en la periferia de La Magdalena Contreras que es donde más se necesita”, expresó.

🏗️🇲🇽 La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía “Cen Tlalli” en La Magdalena Contreras, un nuevo espacio público para la comunidad.#CDMX #Utopías #ClaraBrugada pic.twitter.com/r8dz54rDbr — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 28, 2026

La Utopía Cen Tlalli Ocotepec, que significa “tierra unida” en náhuatl, cuenta con una superficie de más de 30 mil metros cuadrados de terreno, donde ofrecerán actividades artísticas, de activación física, además de una amplia oferta cultural y educativa integrada por biblioteca, aula digital, librería y talleres de música, danza, teatro, cine, idiomas, muralismo y oficios.

Las nuevas instalaciones cuentan con servicios como un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad, con horarios que favorecen a familias trabajadoras.

El complejo también contará con una Casa de Día para personas adultas mayores y con un Sistema Público de Cuidados, al incorporar lavanderías y comedores comunitarios para reducir la carga del trabajo doméstico a las mujeres.

Asimismo, incorpora instalaciones deportivas y recreativas como una alberca semiolímpica gratuita, que estarán disponibles más allá de las 22:00 horas, a petición de la Jefa de Gobierno.

“Le pido a los compañeros y compañeros las que van a estar a cargo de esta Utopía, que cierre más allá de las 10 de la noche, porque esta es una zona periférica, porque la gente llega tarde del trabajo y porque aquí se requiere que la alberca esté hasta más de las 10 de la noche”, solicitó Clara Brugada.

En materia de salud, la Utopía Cen Tlalli Ocotepec cuenta con atención médica integral que incluye consulta general, atención dental, especialidades como ginecología, mastografías con tecnología avanzada y laboratorio clínico sin costo. También se ofrecen servicios de salud mental y atención a adicciones.

“Con las utopías se hace efectivo el derecho a la ciudad y es lo mejor del urbanismo social porque brinda los servicios esenciales a la población que más lo necesita. Las utopías representan lo mejor del urbanismo feminista, porque hace justicia a las mujeres” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



A esta inauguración asistieron diputados locales y funcionarios públicos chilangos, como Claudia Álvarez Icaza, la Secretaria de Medio Ambiente; Alejandra Frausto, la Secretaria de Turismo; Raúl Basulto, el Secretario de Obras y Servicios; y Fernando Mercado, el edil de La Magdalena Conteras.

▶️ #VIDEO | 🏗️🇲🇽 La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía “Cen Tlalli” en La Magdalena Contreras, un espacio con áreas deportivas, culturales y de salud para más de 72 mil habitantes.

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Durante el evento, Mercado Guauida aprovechó para decir que estaba sorprendido ante esta nueva Utopía y, de igual forma, señaló que el terreno en el cual se encuentra utilizó al máximo cada centímetro de esta espacio recreativo.

“Este espacio tiene vida en cada lugar. Se aprovechó cada centímetro y se pensó en las muchísimas necesidades que tienen todas las comunidades cercanas a donde estamos el día de hoy. Un sistema de salud y de cuidados enorme, espacios deportivos, culturales, áreas para niños, ciencia, recreación. Hay absolutamente de todo. Quiero confesarles, que no pensé que una utopía fuera algo tan grande y tan bonito”, apuntó el alcalde morenista.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un mínimo de 20 Utopías, de las cuales, 13 se encuentran en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

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MSL