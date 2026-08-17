Adquiere Xochimilco el dron más caro de la ciudad

CIRCE CAMACHO durante un evento en el embarcadero de Cuemanco, el 3 de junio.

La alcaldía Xochimilco, encabezada por la morenista Circe Camacho Bastida, pagó vía adjudicación directa un millón 998 mil 274 pesos por un dron del que no transparentó el contrato ni detalles sobre la aeronave piloteada a distancia, el posible uso ni su paradero.

De acuerdo con la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la demarcación informó sobre esta operación con recurso público con la empresa Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., pero no están disponibles los documentos para conocer qué adquirió y en qué condiciones, pese a que el registro de la contratación contempla anexar la factura, el contrato, el acta de recepción y el avance financiero.

El Dato: Según las especificaciones de los drones, estas aeronaves pueden ser usadas para labores de seguridad, así como para la toma de videos e incluso entrega de paquetes.

La operación fue realizada por adjudicación directa por un millón 998 mil 274.11 pesos con IVA incluido. El periodo de ejecución va del 29 de junio al 31 de diciembre de 2026.

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El expediente disponible tampoco identifica marca, modelo, fabricante, número de unidades, especificaciones técnicas o accesorios y en el apartado del contrato un link enlaza a un documento que con la leyenda “en formalización”, mientras que la factura no está disponible.

Así, la documentación pública consultada no permite saber qué equipo justificó el gasto ni comprobar si éste ya fue entregado a la alcaldía que administra Camacho Bastida.

3 años tiene de que se constituyó Evolution Symbiotics

El monto pagado por el dron contrasta con el de equipos especializados del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que registró seis equipos para atención de siniestros con un valor unitario de 957 mil pesos; lo que compró Xochimilco cuesta más del doble que uno solo de esos equipos y, al momento, se desconoce para qué es usado.

La alcaldía Miguel Hidalgo también reporta en la PNT una aeronave piloteada a distancia en su inventario, la cual está valuada en 233 mil 160 pesos; Gustavo A. Madero, uno de 63 mil 697; Milpa Alta, de 124 mil 990; Coyoacán, por 171 mil pesos, e Iztapalapa, por 232 mil pesos.

Respecto a dependencias capitalinas, la Policía Auxiliar reporta otro por un monto de 43 mil 103; la Secretaría de Obras y Servicios, uno de 45 mil 93 y el Metrobús, por 12 mil 250 pesos. Los costos revisados de otras dependencias y demarcaciones son menores al aparato adquirido por Xochimilco.

El Tip: La alcaldía Xochimilco y la UNAM trabajan de manera coordinada para atender el tema de los asentamientos irregulares, para lo cual la universidad utiliza un dron.

En su página web, Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., presume dedicarse a ramas de telecomunicaciones, ciberseguridad, CCTV y videovigilancia, pero no muestra drones entre los productos que comercializa públicamente. Este diario corroboró que esta oferta sí existe al preguntar vía telefónica, pues una mujer declaró que cuentan con equipos desde los 15 mil pesos hasta “varios millones” según sus características.

Si bien la firma declara en Internet que tiene 25 años de experiencia en tecnologías de la información, el Registro Público de Comercio refiere que se constituyó el 5 de julio de 2023 y tiene como domicilio fiscal el número 943 de la calle Pitágoras, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez; no obstante, La Razón acudió al lugar y es una vivienda particular.

“Aquí no hay una empresa, es una casa particular. Sí me sorprende que lo marquen como una empresa. No me interesa denunciar eso (que su hogar es usado como un presunto domicilio fachada en una contratación con alcaldías)”, respondió una mujer, quien salió de la vivienda.

LAS DIFERENCIAS ı Foto: Especial

Al respecto, un vigilante cercano al domicilio también señaló que en el predio ha observado entrar y salir a una familia, por lo cual no ha identificado actividad empresarial.

El objeto social de la empresa contratada por Xochimilco incluye la compra, venta, importación, exportación y distribución de tecnología, equipos electrónicos, sistemas de seguridad y videovigilancia. Sin embargo, sus antecedentes públicos muestran contrataciones principalmente de papelería, equipos de oficina y tecnología.

En 2025, por ejemplo, Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., apareció como proveedora de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, con una contratación por 799 mil 964.44 pesos para artículos de papelería y oficina. Entre los bienes se encuentran hojas, sobres, ligas, separadores, libretas, marcatextos, plumones y sujetadores de documentos.

2 años, mínimo, es la vida útil de un dron según su utilización

También tuvo operaciones con Correos de México, pues en documentos de 2024 figura una cotización que incluye 44 impresoras Zebra, 46 lectores de códigos de barras y seis computadoras de escritorio con monitores Dell, con montos expresados en dólares.

Los antecedentes muestran que la empresa ha comercializado bienes tecnológicos y de oficina con instituciones públicas, pero no permiten acreditar una trayectoria previa en la venta de drones.

Este periódico también identificó inconsistencias en los teléfonos de contacto de la compañía, pues al menos uno de los números atribuidos a Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., corresponde a una empresa textilera de León, Guanajuato, cuyo personal confirmó a este diario que ese teléfono no pertenece a la compañía que obtuvo el contrato de Xochimilco.

La Razón buscó a la alcaldía Xochimilco para ahondar sobre la adquisición y la falta de documentos para transparentar esta adjudicación directa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.