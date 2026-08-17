Pone Brugada en circulación 10 nuevos autobuses de RTP

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó una nueva flotilla de unidades a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la cual beneficiará a los más de mil 300 hogares que conforman San Bartolomé Xicomulco, en la alcaldía Milpa Alta.

La flota lleva por nombre Las Ardillas y se compone de 10 unidades, las cuales tienen una capacidad para 80 personas, 27 que podrán ir sentadas y otras 53 que tendrán la posibilidad de realizar los viajes en el espacio interno de cada uno de los vehículos.

El Dato: El Gobierno capitalino indicó que mantiene su compromiso de crear una Casa de las 3R en Milpa Alta, así como impulsar una casa de cultura y repavimentar calles.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, estos camiones beneficiarán a más de mil 700 personas diariamente, quienes podrán realizar viajes hacia Las Palmas, en el centro de Xochimilco, así como a la estación Xochimilco del Tren Ligero El Ajolote.

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“La movilidad en la periferia es en donde tenemos que cumplir. RTP se está convirtiendo en el transporte de los pueblos, de los pueblos originarios de la Ciudad de México y por supuesto que vamos a fortalecer esta institución de RTP y lo vamos a fortalecer para la adquisición de más transporte de RTP para la Ciudad de México”, expuso la Jefa de Gobierno.

30 por ciento aumentó la flotilla de autobuses en este Gobierno

Según lo expuesto por Brugada Molina, el convoy Las Ardillas recorrerá entre 22 y 25 kilómetros diarios, con una operación de 04:30 a 23:59 horas en horario regular, mientras que los fines de semana funcionará de 07:00 a 21:30 horas.

Las tres rutas de operación son 147-A, que irá de San Bartolomé Xicomulco (Pozos) hacia Xochimilco (Francisco Goyitos), por cuatro pesos. La 147-B, va de San Bartolomé (Pueblos) al mismo punto y con el mismo costo, y la 147-C, que saldrá del mismo sitio que el anterior y llegará a Xochimilco Las Palmas, con una tarifa de dos pesos.

Cada una de las unidades entregadas al pueblo de San Bartolomé Xicomulco cuenta con cámaras de vigilancia, sistema GPS, asientos preferentes para mujeres y adultos mayores, sistema braille, lugar para animales de asistencia y un sistema de arrodillamiento, que permite a cada vehículo bajar ocho centímetros para permitir que personas con dificultades físicas accedan a su interior.

30 minutos se reducirá el tiempo de traslado con la ruta de RTP

“A partir de esa consulta breve que hicimos con el alcalde al pueblo, hoy las nuevas ardillas sobre ruedas recorrerán esas mismas montañas. Hoy entregamos una flotilla moderna que irá de pueblo en pueblo tejiendo caminos, ahorrando tiempo, acercando comunidades y conectando territorios”, dijo la mandataria capitalina.

Al destacar las distintas acciones llevadas a cabo en materia de movilidad, Brugada Molina resaltó que aún faltan procesos consultivos para conocer hasta dónde llegará el Cablebús que pasará por Milpa Alta. Indicó que su administración busca que más gente conozca este transporte, el cual, afirmó, no tiene in impacto urbano y beneficia a la ciudadanía.

Al evento también asistieron el Director General de RTP, Daniel Arcos Rodríguez, así como el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, quien destacó que la nueva flotilla de este sistema de transporte hace honor a la memoria y la identidad de San Bartolomé Xicomulco.

MÁS CAMIONES. Tras la entrega de estos nuevos autobuses, la Jefa de Gobierno aprovechó para anunciar una nueva ampliación en la flotilla que compone la Red de Transporte de Pasajeros, la cual subirá 55 por ciento.

De acuerdo con las cifras compartidas por autoridades capitalinas, el sistema RTP cuenta con un total de 900 camiones, los cuales se sumarán a otras 500 unidades que el Gobierno de la Ciudad de México comprará para el mes de marzo de 2027.

“Así que dos mil millones de pesos se van a invertir en la adquisición de camiones RTP. Yo espero que se consiga casi 500 camiones de RTP como fue nuestro compromiso. Queremos llegar a 500 camiones más de RTP para el servicio de toda la población y de la Ciudad de México. Y eso es muy importante. Así que les pido que de inmediato, se hagan los trámites para que se lleve a cabo todo el proceso administrativo.

“Sabemos que no es como una tienda que se dice, ‘Bueno, queremos tantos y al otro día están’. Por eso, yo quisiera que a más tardar en marzo ya tengamos los nuevos RTP para toda la ciudad de México”, adelantó la mandataria local.