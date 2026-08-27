Van contra servicio de moto por apps

La diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó una iniciativa para establecer la prohibición y sanción del transporte de pasajeros en motocicleta, con el objetivo de que aplicaciones no evadan sus responsabilidades ni la ley.

La propuesta de la legisladora plantea reformar disposiciones de la Ley de Movilidad local, para establecer reglas claras para facilitar la actuación de las autoridades y evitar que las nuevas herramientas tecnológicas sean utilizadas para prestar servicios, que la legislación de la Ciudad de México no contempla.

Esto, porque actualmente el artículo 59 de dicha ley avala los servicios de transporte de motocicletas, en sus distintas modalidades, con excepción del transporte público de personas, que empresas como DiDi y Uber llevan a cabo mediante costos bajos y traslados rápidos.

Y es que, detalla Mateos Hernández en su iniciativa, la referencia a “transporte público de pasajeros” ha generado discusiones sobre la naturaleza jurídica de los servicios contratados por aplicaciones, debido a que las empresas, como las antes mencionadas, los han considerado servicios privados para evadir la ley.

El dictamen también busca impedir que la forma de contratación o la intervención de una plataforma digital, permitan mantener esta actividad fuera de las restricciones aplicables.

Mateos Hernández advierte sobre los riesgos para las personas usuarias. Según datos de la Secretaría de Movilidad, incluidos en el documento, en el primer trimestre de 2025 se registraron más de siete mil 500 colisiones con motocicletas, en las que cuatro mil 50 personas resultaron lesionadas y 54 perdieron la vida.